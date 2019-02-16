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'Hayvanlar ve Biz' projesine uluslararası ödül

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 10:25 | Son Güncelleme

İZEV Vakfı’nın Türkiye'den dünyaya açılan ilk sosyal sorumluluk projesi 'Hayvanlar ve Biz' dünyanın en itibarlı ödüllerinden olan Mercury Excellence Awards’da 2 ayrı kategoride ödüle layık görüldü.

İSTANBUL, (DHA)- İZEV Vakfı’nın Türkiye'den dünyaya açılan ilk sosyal sorumluluk projesi 'Hayvanlar ve Biz' dünyanın en itibarlı ödüllerinden olan Mercury Excellence Awards’da 2 ayrı kategoride ödüle layık görüldü.

İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfı (İZEV) için Marka Danışmanı Hakan Kural tarafından tasarlanan ve zihinsel engelli bireylerin katkısıyla yürütülen 'Hayvanlar ve Biz' adlı sosyal sorumluluk projesi Türkiye'den birçok ödül almıştı. Proje, şimdi de dünyanın en itibarlı ödüllerinden olan Mercury Excellence Awards’da 2 ayrı kategoride ödül almaya hak kazandı.

TÜRKİYE'Yİ YURT DIŞINDA TEMSİL EDİYOR

Toplumda 'zihinsel engelli' olarak tanımlanan bireylerin yaşam hakkı için yola çıkan, İZEV Vakfı tarafından Pink Floyd-Another Brick in the Wall-Yaşam Hakkı-Duvar şarkısıyla gündeme gelen ve Rogwe Waters başta olmak üzere milyonlarca kişinin yakından destekleyip takip ettiği proje Türkiye'yi yurt dışında da başarıyla temsil ediyor.

"ÖDÜLÜ ENGELLİ GENÇLERE ADAYACAĞIZ"

15 Mart’ta New York’ta gerçekleşecek ödül töreninde, sponsorluğunu İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ve Nadir Metal’in yaptığı, Lobby PR’ın katkılarıyla yürütülen Hayvanlar ve Biz, hem özel event altın ödülü, hem de sosyal kampanya onur ödülü alacak. Töreni heyecanla bekleyen down sendromlu gençler, örnek bir projenin temsilcileri olarak Amerika’ya gidecekler. Vakıf Genel Sekreteri Merve Kılıç ve Projenin tasarımcısı Hakan Kural, 61 ülkenin katıldığı yarışmada, 2 ödülü de Türkiye'deki 8 milyon engelli adına alacaklarını ifade etti.

'Hayvanlar ve Biz' projesine uluslararası ödül'Hayvanlar ve Biz' projesine uluslararası ödül

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