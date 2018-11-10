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Hayvanlara 5 yıldızlı otel konforu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 13:58 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin en büyük, Avrupa'nın 3'üncü, dünyanın ise 4'üncü büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi teknolojik altyapısıyla içerisindeki hayvanlara 5 yıldızlı otel konforu sunuyor.

Hayvanlara 5 yıldızlı otel konforu

Eyyüp BURUN-Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- TÜRKİYE'nin en büyük, Avrupa'nın 3'üncü, dünyanın ise 4'üncü büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi teknolojik altyapısıyla içerisindeki hayvanlara 5 yıldızlı otel konforu sunuyor. Hayvanat bahçesinde, soğuk havalara karşı dirençsiz hayvanlar yerden ısıtmalı kafeslerde yüksek kalorili gıdalarla besleniyor.
Gaziantep Hayvanat Bahçesi, yaklaşık 1,5 milyon metrekare yeşil alan üzerinde 400 türden 10 bin hayvana ev sahipliği yapıyor. Her yıl 4 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırlayan hayvanat bahçesinde su aygırı, yılan, aslan, timsah, deve, fil, maymun gibi hayvanların bakıldığı kafes ya da bölümlerin sıcaklıkları klima ve ısıtıcılarla belli dereceye çıkarılıyor. Sıcaklığın korunduğu odalarda, barınan hayvanların yiyecekleri ise yine kış menüsüne göre hazırlanıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, hayvanların olumsuz kış koşullarından etkilenmemesi için tüm tedbirlerin alındığını belirtti.
KELEBEK BAHÇESİ DÜNYADA İLK OLACAK
Yeni projelerle hayvanat bahçesindeki ziyaretçi sayısının 4 milyonun üzerine çıktığını ifade eden Özsöyler şunları dedi:
"Havaların soğumasıyla birlikte, hayvanları yüksek enerji ve proteinli besinlerle beslemeye başladık. Özellikle kendilerine enerji verecek üzüm, incir, keçiboynuzu gibi besinlerle yemlerini destekliyoruz. Ayrıca ısı isteyen hayvanların kafeslerinde de yavaş yavaş ısıtma sistemlerini devreye sokmaya başladık. Özellikle; timsahlar, jaguarlar, leoparlar ve yılanların ısıtma sistemini çalıştırmış bulunuyoruz. Çünkü bu hayvanlar akşamları 15 derecenin altındaki ısıda kalmaması gereken hayvanlar. Şu anda Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde kış sezonunu başlatmış bulunuyoruz. 2017 yılında yaklaşık 3,5 milyon ziyaretçimiz oldu. Bu yıl ise 4 milyon kişiyi hedeflemiştik ve hedefimize ulaştık. Her yıl yeni projelerle vatandaşlarımızın karşısına çıkıyoruz. Bu da insanların ilgi odağı haline geliyor. Özellikle yeni barınakları, yeni hayvanları ve yeni peyzaj düzenlemelerimizi görmek için insanlar buraya geliyor. Şimdi de yeni bir Tropik Kelebek Bahçesi ve Şempanze Adası yapmış bulunuyoruz. Özellikle Kelebek Bahçemizi 1,5- 2 milyon kişinin ziyaret etmesini bekliyoruz. Bu da bizi 2019 yılında 5 milyonun üzerinde ziyaretçi hedefine çıkarıyor. Dünyada hiçbir hayvanat bahçesinin içerisinde tropik kelebek bahçesi bulunmamakta. İnsanlar 3 bin 500 farklı tropik bitkinin ve 120 bin kelebeğin içinde yürüyüş yapacaklar."

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Hayvanlara 5 yıldızlı otel konforuHayvanlara 5 yıldızlı otel konforuHayvanlara 5 yıldızlı otel konforuHayvanlara 5 yıldızlı otel konforu

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