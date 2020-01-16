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  4. Hayvanlara kötü muameleye 49 bin TL ceza

Hayvanlara kötü muameleye 49 bin TL ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 12:45 | Son Güncelleme

Doğa Koruma ve Milli Parklar 11.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü tarafından Samsun’da av kurallarına uymayan avcılara 182 bin TL, hayvanlara kötü muamele yapan 14 kişiye 49 bin TL idari idari para cezası verildi.
2020 yılının ilk İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda her kurum kendi çalışmaları hakkında bilgi verdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü yetkilileri de 2019 yılında yapılan ve 2020 yılında yapılacak faaliyetler hakkında bilgiler verdi. Yapılan sunumlarda 2019 yılında av kurallarına uymayan avcılara 182 bin TL, hayvanlara kötü muamele yapan 14 kişiye 49 bin TL idari idari para cezası verildiği, Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter Projesi kapsamında ise 154 endemik bitki ve hayvan ile 382 omurgasız hayvan tespit edildiği ifade edildi.

Samsun’da 154 endemik bitki ve hayvan var
Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter Projesi kapsamında Samsun’da bin 784 damarlı bitki (147 tanesi endemik), 51 memeli (1 tanesi endemik), 362 kuş, 29 balık (6 tanesi endemik), 12 sürüngen, 9 iki yaşamlı, 376 tohumsuz bitki ve 382 omurgasız hayvan türü tespit edildi.

Kaçak avcılara ve hayvanlara işkence yapanlara ağır para cezası
Av koruma ve kontrol çalışmaları kapsamında 2019 yılına kadar toplam bin 343 avcıya 890 bin 261 TL idari para cezası kesildi. 2019 yılında ise 134 kişiye 182 bin 962 TL idari para cezası verildi. Ayrıca 2009-2019 yılları arasında hayvanlara kötü muamele yapan 63 kişiye 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 308 bin 539 TL idari para cezası uygulandı. 2019 yılında ise 14 kişiye 49 bin 89 TL idari para cezası verildi.

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