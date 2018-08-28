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Hayvanlara Mersin'de 'yasal karantina' uygulanmış

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 21:30 | Son Güncelleme

BREZİLYA'dan getirilen büyükbaş hayvanlarda şarbon çıkmasının ardından, hayvanların Mersin Limanı'nda karantinaya alınmadığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- BREZİLYA'dan getirilen büyükbaş hayvanlarda şarbon çıkmasının ardından, hayvanların Mersin Limanı'nda karantinaya alınmadığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
Et ve Süt Kurumu tarafından getirilip, Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki çiftliğe bırakılan 4 bine yakın büyükbaş hayvandan 50'sinin şarbon nedeniyle telef olması tedirginlik yarattı. Bazı besicilerin, "Gelirken bu hayvanlar şarbonlu çıkmış. Mersin Limanı'na geldiğinde ölümler başlamıştı" şeklinde açıklamalarda bulunması sonrasında ortaya atılan, 'Hayvanlar Mersin Limanı'nda karantinaya alınmadan sevk edildi' iddialarının asılsız olduğu aktarıldı.
Kurban Bayramı öncesinde Mersin Limanı'na getirilen tüm hayvanların 21 günlük yasal karantina süresine tabi tutulduğu, bu süre içerisinde yapılan tetkiklerde herhangi bir soruna rastlanmaması üzerine hayvanların ihtiyaç duyulan bölgelere sevk edildiği belirtildi.

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