Hayvanlara tuzak bıldırcın sesi çıkaran 9 cihaz ele geçirildi

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'nde görevli av koruma kontrol ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, hayvanlara tuzak olarak kullanılan bıldırcın sesi çıkaran 9 cihaz ele geçirildi.

Merkez ilçe, Kadirli ve Düziçi ilçelerindeki av sahalarında son bir hafta içerisinde yapılan denetim ve kontrollerde avcılık belgesi olmadan av yapan kişiler hakkında işlem yapılırken, belgeli avcılar ise incelendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Osmaniye Şube Müdürlüğü ekiplerince 2018-2019 av sezonunda av koruma kontrol faaliyetlerinin gece ve gündüz yoğun bir şekilde devam ettiği, özellikle geceleri yapılan kontrollerde, tespit edilen bıldırcın sesi çıkaran cihazların toplandığı kaydedildi. Açıklamada, son bir hafta içerisinde kullanımı yasak olan 9 cihazın araziden alındığı bildirildi.

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