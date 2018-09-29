HABER

Hayvanlara tuzak bıldırcın sesi çıkaran 9 cihaz ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.09.2018 09:35 | Son Güncelleme

OSMANİYE'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'nde görevli av koruma kontrol ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, hayvanlara tuzak olarak kullanılan bıldırcın sesi çıkaran 9 cihaz ele geçirildi.

Hayvanlara tuzak bıldırcın sesi çıkaran 9 cihaz ele geçirildi

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'nde görevli av koruma kontrol ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, hayvanlara tuzak olarak kullanılan bıldırcın sesi çıkaran 9 cihaz ele geçirildi.
Merkez ilçe, Kadirli ve Düziçi ilçelerindeki av sahalarında son bir hafta içerisinde yapılan denetim ve kontrollerde avcılık belgesi olmadan av yapan kişiler hakkında işlem yapılırken, belgeli avcılar ise incelendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Osmaniye Şube Müdürlüğü ekiplerince 2018-2019 av sezonunda av koruma kontrol faaliyetlerinin gece ve gündüz yoğun bir şekilde devam ettiği, özellikle geceleri yapılan kontrollerde, tespit edilen bıldırcın sesi çıkaran cihazların toplandığı kaydedildi. Açıklamada, son bir hafta içerisinde kullanımı yasak olan 9 cihazın araziden alındığı bildirildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERİş yerinde mobbinge uğruyorsanız mutlaka bunu yapın!İş yerinde mobbinge uğruyorsanız mutlaka bunu yapın!
Amerikan filmlerine özenip gasp yaptıAmerikan filmlerine özenip gasp yaptı
Bisikletliye çarpan alkollü sürücü kaçmaya çalışırken yakalandıBisikletliye çarpan alkollü sürücü kaçmaya çalışırken yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara'daki ortaokulda tartışma yaratan görüntü

Ankara'daki ortaokulda tartışma yaratan görüntü

Trabzon'da pistten çıkan uçağın nakil işlemleri böyle görüntülendi

Trabzon'da pistten çıkan uçağın nakil işlemleri böyle görüntülendi

Demet Akalın ile Alişan sosyal medyada kapıştı!

Demet Akalın ile Alişan sosyal medyada kapıştı!

''Ronaldo bana tecavüz etti''

''Ronaldo bana tecavüz etti''

Meteoroloji duyurdu: Tropik fırtına İstanbul'u da vuracak

Meteoroloji duyurdu: Tropik fırtına İstanbul'u da vuracak

Can Dündar'dan Erdoğan'ın 'ajan' sözlerine yanıt!

Can Dündar'dan Erdoğan'ın 'ajan' sözlerine yanıt!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Okulda skandal! Biri öptü biri videoya çekti

Okulda skandal! Biri öptü biri videoya çekti

Dünyanın en güzel merdivenleri

Dünyanın en güzel merdivenleri

2060 yılında kıyamet kopacak

2060 yılında kıyamet kopacak

Az kişinin bildiği 25 bilimsel gerçek

Az kişinin bildiği 25 bilimsel gerçek

İp bile kullanmadan 914 metre tırmandı!

İp bile kullanmadan 914 metre tırmandı!

Adana'da kadın kıyafeti giyip iş adamını öldürmüştü! Şoke eden ifadeler

Adana'da kadın kıyafeti giyip iş adamını öldürmüştü! Şoke eden ifadeler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.