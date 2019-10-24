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Hayvanlardaki meme siğillerinin tedavisi için yerli ilaç

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 11:34 | Son Güncelleme

BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Veteriner Fakültesi bünyesinde yürütülen çalışmalar sonucu hayvan hastalıkları tedavisinde kullanılacak pomat (yağlı ve kokulu merhem) üretildi.

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Veteriner Fakültesi bünyesinde yürütülen çalışmalar sonucu hayvan hastalıkları tedavisinde kullanılacak pomat (yağlı ve kokulu merhem) üretildi. Üretilen pomat ile hayvanlardaki meme siğillerinin kısa sürede tedavi edilerek, süt kaybının önlenmesi hedefleniyor.
MAKÜ'lü bilim insanları tarafından yürütülen projede, hayvanlardaki meme siğillerinin tedavisinde kullanılmak üzere yerli ve milli pomat üretimi çalışmalar sonuçlandırıldı. 3 yıllık çalışmanın ardından meme siğilleri tedavisinde kullanılacak merhem geliştirildi. Merhem; sığır, keçi, koyun gibi hayvanların yanı sıra kedi ve köpeklerin tedavisinde de kullanılabilecek.
Türkiye'de ilk kez üretilen yerli pomat ile aşı tedavisine gerek kalmadan hızlı ve etkili sonuç almanın mümkün olduğu belirtildi. Hayvanlardaki bulaşıcı siğillerin önlenmesinde etkili olan merhemle sığırlardaki tedavi süresinin 1 aya düştüğü, keçi ve oğlaklarda da 1 hafta içinde olumlu sonuçlar alındığı kaydedildi. Hayvanlardaki meme siğillerinin hem süt kaybına hem de hayvanın satışına olumsuz etki ettiği aktarılırken, pomat tedavisiyle bir yandan memenin hızla iyileşmesinin sağlandığı diğer taraftan hayvanın ekonomik kaybının engellendiği vurgulandı. İçinde 3 farklı formülasyon bulunan pomadın mukoza, hassas deri ve sert derilerdeki hastalıkların tedavisinde kullanılabileceği açıklandı.
Patent başvurusu tamamlanan pomadın, proje yürütücüsü olan MAKÜ Veteriner Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Kale adına tescillendiği, seri üretim sonrası ihraç edilmesinin de gündeme geleceği belirtildi.

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