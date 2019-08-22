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Hayvanları anlattığı videoları ilgi gören çocuğun hedefi belgeselcilik

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 19:48 | Son Güncelleme

12 yaşındaki Mehmet Kanur: - "İleride bu konuda eğitim alarak belgesel kanallarında çalışmak istiyorum"

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde hayvanları anlattığı videoları sosyal medyada ilgi gören 12 yaşındaki Mehmet Kanur, eğitim alarak belgeselci olmayı hedefliyor.

Armutlu Mahallesi'nde öğretmen olan babası İsmail Kanur ile hayvanlarla çeşitli video ve fotoğraflar çekip sosyal medyada paylaşan Kanur, AA muhabirine, hayvan sevgisinde babasıyla dağlara çıkmasının etkili olduğunu söyledi.

Doğayı çok sevdiğini belirten Kanur, "Mahallemizin doğal özellikleri çok fazla, yeşilliği, canlıları, ağaçları, çiçekleri, her bakımdan çok yoğun. Burada hayvanları, ağaçları, canlıları görmeye başladım. Hayvanları araştırarak onlarla ilgili bilgiler edindim. Bunları da herkesle paylaşmak, herkese örnek olmak istedim. İleride bu konuda eğitim alarak belgesel kanallarında çalışmak istiyorum." diye konuştu.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş da evinde ziyaret ettiği Kanur'un sosyal farkındalık yaratmasından dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

Yavaş, Kanur'a Sındırgı'nın simgesi haline gelen leylek figürü hediye etti.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Mehmet Kanur Sındırgı

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