Hayvanları çalmak için köpekleri elektroşokla uyutup, otları yaktılar

Suat İNCEDERE/ARPAÇAY (Kars), (DHA)- ARDAHAN'ın Arpaçay ilçesine bağlı Çanaksu köyüne atlarla gelen hırsızlar, büyükbaş hayvanları çalmak istedikleri evin 4 köpeğinden ikisini zehirledi, ikisini de elektroşokla uyuttu. Bununla da yetinmeyen hırsızlar, evin elektrik tellerini kesip, otları ateşe verdi. Tüm bunlara rağmen hırsızlar, hayvanların sahibi tarafından engellenerek amaçlarına ulaşamadı. Bölgede hayvan sahiplerinin korkulu rüyası haline gelen atlı hırsızlar, geçen hafta 50 hane, 280 nüfuslu Çanaksu köyünün girişinde oturan evli ve 2 çocuk babası Ergin Aslan'ın (40) evine geldi. Havanın kararması ile birilikte 20 büyükbaş hayvanın bulunduğu ahıra doğru gelen hırsızlar, köpeklerin saldırısına uğradı. Hazırlıklı giden hırsızlar, yanlarında götürdükleri zehirli yiyecekleri köpeklere verdi. Köpeklerden 2'si yiyecekleri yerken, hırsızlar diğer 2 köpeği ise elektroşokla etkisiz hale getirdi. Köpeklerin havlama sesini duyan ahırdaki Ergin Aslan, bunun bir hırsızlık girişimi olduğunu fark etti. Aslan'ı ahırdan uzaklaştırmak için silahla elektrik tellerini koparan hırsızlar, daha sonra kapının önündeki otları ateşe verdi. Ancak Aslan, ahırını terk etmedi. Tüfek seslerini duyup olay yerine gelen köylüleri gören hırsızlar, atlarına binerek köyden uzaklaştı. Zehirlenen iki köpeğinden birini kusturarak kurtaran Aslan'ın diğer köpeği ise yaşamını yitirdi. Elektroşokla bayıltılan iki köpek ise saatler sonra güçlükle kendine gelebildi. Hırsızlara karşı ahırdan ayrılmayarak hayvanlarını koruyan, ancak otları tamamen yanan Ergin Aslan, zararının büyük olduğunu söyledi. Ölen köpeğine üzüldüğünü belirten Aslan, atlarla gezen hırsızların, çete olduğunu ve çevre köylerin korkulu rüyası haline geldiğini belirterek şunları söyledi: "Ahır, evimin biraz uzağında. Hırsızların kol gezdiğini bildiğim için gece-gündüz yanlarından ayrılmıyorum. Akşam ahırda otururken köpekler uzun bir süre havladı ve sonra sesleri kesildi. Silahımı alıp ahırın önünde durdum. Sonra hırsızlar birkaç el ateş edip elektrik tellerini koparınca ortalık karardı. Ama ben ahırı yine terk etmedim. Bu sırada otları yakarak beni ahırdan uzaklaştırmak istediler. Ama ayrılmadım, silah sesleri üzerine komşularım yardıma gelince hırsızlar kaçıp gittiler. Tek isteğimiz bu kişilerin bir an evvel yakalanması."

