HABER

Hayvanları çatlamaktan kurtaran ürün geliştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 15:40 | Son Güncelleme

SİVAS'ta, veteriner Burhan Pınarbaşı (41) tarafından geliştirilen ve patenti alınan 'Şemsiye Trokar' ile büyükbaşların çatlaması önleniyor. Pınarbaşı, "Bir köyde her 100 hayvandan 1'i şişer.

Hüsnü Ümit AVCI- Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta, veteriner Burhan Pınarbaşı (41) tarafından geliştirilen ve patenti alınan 'Şemsiye Trokar' ile büyükbaşların çatlaması önleniyor. Pınarbaşı, "Bir köyde her 100 hayvandan 1'i şişer. Birçok ahırda da bu vakalar oluyor. Yetişebildiğiniz takdirde bu ürün hayat kurtarır" dedi.
Kentte 18 yıldır veteriner olarak çalışan, evli ve 2 çocuk babası Burhan Pınarbaşı, Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösterilen İş Geliştirme Merkezi'nde (İŞGEM) kurduğu şirkette büyükbaşların çatlamasını önleyen 'Şemsiye Trokar'ı geliştirdi. Ürün, Cumhuriyet Üniversitesi Teknokent iş birliği ile 4 ayda tasarlanıp, yapımı tamamlandı. Çiftçinin şişen hayvanının başında nöbet tutmasına son veren trokarın uluslararası patentini de alan Pınarbaşı, ürünü başta ABD, Meksika ve Kanada olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediyor.
Tasarımını yaptığı, patentini aldığı 'Şemsiye Trocar'ı İŞGEM bünyesinde ürettiklerini belirten veteriner Burhan Pınarbaşı "Ürün hayvanlarda ilk defa kullanılan güvenli ilk yardım aleti. 'Şemsiye Trokar' hayvanlarda özellikle şişme vakalarında veteriner hekimlerin güvenle kullandıkları bir alet. Mide içinde şemsiye mekanizmasıyla kilitleme yapıyor. İşkembeyi deriye kilitliyoruz. Hayvan üzerinde 10 gün ile 1 ay civarında kalabiliyor. Kilitli mekanizması sayesinde güvenli özelliğinden dolayı mide içeriğini iç organlara bulaştırmıyor. Çoğu zaman veteriner hekimlerimiz hayvanın gazını klasik hortumla metal trokarlarla aldıkları zaman hayvan tekrar şişebiliyor. Bu ürün sayesinde tekrarlama olayları da son bulmuş oldu. Çoğu zaman vatandaşlarımız hayvan başında nöbet tutuyorlar. Bu sayede artık nöbet tutma olaylarına da son vermiş olduk" dedi.
Geliştirdiği ürünün acil durumlarda hayvanları kurtardığını belirten Pınarbaşı, "Bir köyde her 100 hayvandan 1'i şişer. Birçok ahırda da bu vakalar oluyor. Yetişebildiğiniz takdirde bu ürün hayat kurtarır. Eğer yetiştiremezseniz hayvan midenin akciğere uyguladığı baskı sonucunda hayvan boğularak ölüyor. Çoğu zaman 10 dakika bile büyük bir zaman dilimi, veteriner hekimlerimiz bazen yetişemeyebiliyorlar. Bu tür durumlarda da mutlaka bu üründen acil çantalarında bulunması gerekiyor" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

PARTNERYüksekova'da öğretmenlerden 15 kilometrelik veli ziyaretiYüksekova'da öğretmenlerden 15 kilometrelik veli ziyareti
Esenyurt'ta silahlı çatışma: 3 kişi yaralandı (1)Esenyurt'ta silahlı çatışma: 3 kişi yaralandı (1)
Ümraniye'de bisikletçiler öğretmenler için yarıştıÜmraniye'de bisikletçiler öğretmenler için yarıştı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rahmi Turan, Türkiye gündemini sarsan yazının hikayesini anlattı

Rahmi Turan, Türkiye gündemini sarsan yazının hikayesini anlattı

Ünlü iş adamı lüks aracıyla ölümden döndü

Ünlü iş adamı lüks aracıyla ölümden döndü

Rıdvan Dilmen açıkladı: ''Şampiyonluğun en büyük adayı...''

Rıdvan Dilmen açıkladı: ''Şampiyonluğun en büyük adayı...''

Duygulandıran soru! 'Beni derinden etkiledi'

Duygulandıran soru! 'Beni derinden etkiledi'

İstanbul'da korkunç olay! Uyuyan kocasını balta ile öldürdü

İstanbul'da korkunç olay! Uyuyan kocasını balta ile öldürdü

Yeraltı dünyasının ünlü ismi İstanbul'da yakalandı

Yeraltı dünyasının ünlü ismi İstanbul'da yakalandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kocasıyla tartıştı, cinsel organını kesti!

Kocasıyla tartıştı, cinsel organını kesti!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Ege'de peş peşe deprem!

Ege'de peş peşe deprem!

Af yasasında flaş gelişme! 130 bin kişi serbest kalacak...

Af yasasında flaş gelişme! 130 bin kişi serbest kalacak...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadınlardan, 'Ölmek istemiyoruz' isyanı

Kadınlardan, 'Ölmek istemiyoruz' isyanı

Son dakika: Esenyurt'ta silahlı çatışma! Yaralılar var

Esenyurt'ta silahlı çatışma! Yaralılar var

MSB: Suriyeli kardeşlerimiz evlerine yerleşmeye başladı

MSB: Suriyeli kardeşlerimiz evlerine yerleşmeye başladı

Emekli komiser, bipolar bozukluğu olan kızını öldürdü

Emekli komiser, bipolar bozukluğu olan kızını öldürdü

İstanbul'da kahreden olay! Sobadan çıkan yangında 2 kardeş hayatını kaybetti

İstanbul'da kahreden olay

Meteoroloji'den kritik uyarı: Çok kuvvetli bekleniyor

Meteoroloji'den kritik uyarı! Kuvvetli bekleniyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.