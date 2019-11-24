Hayvanları çatlamaktan kurtaran ürün geliştirdi

Hüsnü Ümit AVCI- Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta, veteriner Burhan Pınarbaşı (41) tarafından geliştirilen ve patenti alınan 'Şemsiye Trokar' ile büyükbaşların çatlaması önleniyor. Pınarbaşı, "Bir köyde her 100 hayvandan 1'i şişer. Birçok ahırda da bu vakalar oluyor. Yetişebildiğiniz takdirde bu ürün hayat kurtarır" dedi.

Kentte 18 yıldır veteriner olarak çalışan, evli ve 2 çocuk babası Burhan Pınarbaşı, Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösterilen İş Geliştirme Merkezi'nde (İŞGEM) kurduğu şirkette büyükbaşların çatlamasını önleyen 'Şemsiye Trokar'ı geliştirdi. Ürün, Cumhuriyet Üniversitesi Teknokent iş birliği ile 4 ayda tasarlanıp, yapımı tamamlandı. Çiftçinin şişen hayvanının başında nöbet tutmasına son veren trokarın uluslararası patentini de alan Pınarbaşı, ürünü başta ABD, Meksika ve Kanada olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediyor.

Tasarımını yaptığı, patentini aldığı 'Şemsiye Trocar'ı İŞGEM bünyesinde ürettiklerini belirten veteriner Burhan Pınarbaşı "Ürün hayvanlarda ilk defa kullanılan güvenli ilk yardım aleti. 'Şemsiye Trokar' hayvanlarda özellikle şişme vakalarında veteriner hekimlerin güvenle kullandıkları bir alet. Mide içinde şemsiye mekanizmasıyla kilitleme yapıyor. İşkembeyi deriye kilitliyoruz. Hayvan üzerinde 10 gün ile 1 ay civarında kalabiliyor. Kilitli mekanizması sayesinde güvenli özelliğinden dolayı mide içeriğini iç organlara bulaştırmıyor. Çoğu zaman veteriner hekimlerimiz hayvanın gazını klasik hortumla metal trokarlarla aldıkları zaman hayvan tekrar şişebiliyor. Bu ürün sayesinde tekrarlama olayları da son bulmuş oldu. Çoğu zaman vatandaşlarımız hayvan başında nöbet tutuyorlar. Bu sayede artık nöbet tutma olaylarına da son vermiş olduk" dedi.

Geliştirdiği ürünün acil durumlarda hayvanları kurtardığını belirten Pınarbaşı, "Bir köyde her 100 hayvandan 1'i şişer. Birçok ahırda da bu vakalar oluyor. Yetişebildiğiniz takdirde bu ürün hayat kurtarır. Eğer yetiştiremezseniz hayvan midenin akciğere uyguladığı baskı sonucunda hayvan boğularak ölüyor. Çoğu zaman 10 dakika bile büyük bir zaman dilimi, veteriner hekimlerimiz bazen yetişemeyebiliyorlar. Bu tür durumlarda da mutlaka bu üründen acil çantalarında bulunması gerekiyor" diye konuştu.

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