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HAYVANLARI DA KENDİLERİ DE ÇADIRDA YAŞIYOR

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 10:06 | Son Güncelleme

MUŞ'un merkez Ağıllı köyünde yaşayan Huri-Zeki Aykut çifti, 10 yıldır koyunları gibi kendileri için yaptıkları çadır evde barınıyorlar.

Haber-Kamera Mehmet AYDIN MUŞ, (DHA)

MUŞ'un merkez Ağıllı köyünde yaşayan Huri-Zeki Aykut çifti, 10 yıldır koyunları gibi kendileri için yaptıkları çadır evde barınıyorlar. Yaz- kış demeden çadır evde yaşamanın zorluğunu çeken 4 çocuklu aile, bu hayata alıştıklarını söyledi.

Kent merkezine bağlı İnardı Köyü'nde yaşayan Aykut, ailesi 10 yıl önce küçükbaş hayvan besiciliği yapmaya başladı. Köydeki evleri yetersiz kalan Aykut ailesi 4 çoğuyla birlikte komşu köy Ağıllı'ya taşındı. Burada ailesi için ev hayvanları için de ahır yapmaya imkanı olmayan Zeki Aykut (49) , köyün uygun bir alanında naylon çadır kurdu. Hayvanlar için kurduğu çadırın bir köşesine ailesinin yaşaması için de bir bölüm oluşturan Aykut, eşi ve çocuklarını buraya taşıdı. 10 yıldan beri naylon çadırda yaşayan Aykut ailesinin bir çocuğu evlenerek ayrılırken, bir oğulları da vatani görevi için askere gitti. 2 çocuğu da Muş'ta yatılı okuyan ailede naylon çadırda sadece anne ve baba kaldı. Besicilik mesleğinin kendilerine dededen kalma olduğunu belirten Zeki Aykut, yaklaşık 100 küçükbaş hayvan beslediğini söyledi. Köydeki boş bir alana çadır kurduğunu ifade eden Zeki Aykut, Köyün boş bir alanına hem hayvanlarımız hem de kendimizin barınabileceği naylon çadırlar kurduk. 12 ay sürekli naylon çadırda kalıyoruz. Kış şartlarında en çok zorlandığımız köye çok fazla miktarda karın yağması ve kar ağırlığından naylon çadırların çökmesinden endişe ettiklerini bazen günde 3 defa naylon çadır üzerindeki karları temizlediğini, Besicilik yaptığımız için hayatımız 12 ay naylon çadırda geçiyor. Ne ev ne de ahır yaptık. Çadırda yaşamaya alıştık. Bu köye 10 yıl önce geldiklerini naylon çadırın diğer evlerden farkı

bizim için yok diye konuştu.
Normal bir ev yaşantısı gibi bir hayat sürdüklerini söyleyen 48 yaşındaki Huri Aykut ise eşine yardımcı olduğunu söyledi. Çadır yaşamına alıştığını anlatan Huri Aykut, Çadırın bir bölümünde hayvanları bakıyoruz, bir bölümünde biz yaşıyoruz. Gelen misafirleri de çadır evimizde ağırlıyoruz. Boş zamanımız pek olmaz ama zaman zaman çadırda kurduğumuz televizyonda haberleri izliyoruz. Kış şartlarında hayvancılık her köylü için zor dedi.

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