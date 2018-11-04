"Hayvanları, evcil hayata alıştırıp sokağa atmayın" uyarısı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde bakımevi kapısına terk edilen bitkin haldeki iki kediye, Hayvan Dostları Derneği (HAYDOS) sahip çıktı.

HAYDOS Başkanı Türkan Dağdelen, AA muhabirine, bakımevi kapısının önünde bitkin halde iki kedi bulduklarını ve mama ile su verdiklerini söyledi.

Terk edilen hayvanların açlık, susuzluk ve zehirlenme tehdidiyle karşı karşıya bulunduğunu belirten Dağdelen, "İki kedinin de sahipli oldukları her hallerinden belli. Veteriner kontrolünde ikisinde de 'kanlı ishal' tespit edildi. Sahipleri veterinere para harcamak yerine, barınak kapısında ölüme terk etmeyi tercih etmişler. Elimizden geleni yaptık. Yarın sabah doğru hayvan hastanesine gidecekler." dedi.

Dağdelen, son dönemde insanların istemedikleri hayvanları, "nasıl olsa bunlar bakar" düşüncesiyle bakımevi kapısına bırakmaya başladığını ifade etti.

Vatandaşların bakamayacakları hayvanları almamaları uyarısında bulunan Dağdelen, "Hayvanları, evcil hayata alıştırıp da sokağa atmayın. Onlar da can taşıyor. Şuan bakımevinde köpek, kedi, keçi ve eşek başta olmak üzere bine yakın hayvanın bakımını üstleniyoruz." diye konuştu.

Dağdelen, destek olmak isteyenlere HAYDOS Bakımevi'ne davet etti.

