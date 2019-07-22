Hayvanları için her yıl 169 yıllık su kanalını temizliyorlar

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Aşağı Toklu köyünde yaşayan vatandaşlar, tarım arazilerini sulamak ve hayvanlarına daha fazla su temin etmek amacıyla bir araya gelip 169 yıl önce dedelerinin yaptığı su kanalını temizliyor.

Taşlıçay ilçe merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Aşağı Toklu köyünde yaşayan vatandaşlar, tarım arazileri ve hayvanlarının su ihtiyacını karşılamak için 169 yıla yakın bir süredir kazma ve küreklerle su kanalını kazarak köylerine su getiriyor.

Yapımı 1850'li yıllara dayanan ve sel suları, toprak kayması ve heyelan yüzünden her yıl kapanan 6 kilometre uzunluğundaki su kanalını açmak için köylüler bir araya gelerek yılda en az 2 defa kanalı kazma ve küreklerle açıyor.

İçme suyu sorunu bulunmayan 60 hanelik köyde yaşayan vatandaşlar, bu yıl da bir araya gelerek bölgenin dağlık olması nedeniyle araçların giremediği alandaki su kanalını açmak için ilkel yöntemlerle çalışma başlattı.

Kazma ve küreklerle su kanalını açmak için yola koyulan 30 vatandaş, 35 dereceyi bulan hava sıcaklığında zor şartlar altında çalışarak kanala düşen toprak ve kaya parçalarını temizleyip kanalın bağlandığı dereden köye su ulaştırdı.