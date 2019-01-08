Hayvanları için karlı tepelerden ot taşıyorlar

Bitlis'in Tatvan ile Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı köylerin yüksek kesimlerinde yazın ağaç dalı ve çalı biriktiren besiciler, kışın bu otları karla kaplı bölgelerden kızak ya da sürükleyerek köye indirerek hayvanlarını yemliyor.

Bölgenin zorlu şartlarına rağmen bunu yaptıklarını belirten Olmaz, "Bölgeye çok kar yağıyor. Kızaklara yol yaparak dağa tırmanmak çok zor. Ancak hayvanlarımıza bakabilmemiz için buna mecburuz. Köyümüzden 2 kilometre uzaklıktaki dağın tepesindeyiz. Bizim için çok zor ancak hayvanlarımızı düşünmek zorundayız." diye konuştu.

Besici Mecit Şen de sabah saat 06.00'da otların bulunduğu bölgeye gitmek için yola çıktıklarını anlattı.

"Meşe ağacından kestiğimiz yaprakları kızakla hayvanlarımıza ulaştırıyoruz. Hayvanlarımıza bakmak zorundayız." diyen Şen, şunları ifade etti:

"Çocuklarımıza, ailemize bakabilmek için gece gündüz çalışıyoruz. Çok yorucu bir iş ama hayvanlarımız için bunu yapmak zorundayız. Yazın yüksek yerlerde otumuzu biçiyoruz ve yapraklarımızı topluyoruz. Yol olmadığı için iş kızağa düşüyor. Bölge çok kar alıyor ve çığ tehlikesine rağmen bu işi sürekli yapıyoruz."

Tatvan ilçesine bağlı Yeni Toprak köyündeki Yaşar Yıldırım ise yazın budadıkları ağaçların dallarını yakacak, yaprağını da hayvanların beslenmesinde kullandıklarını dile getirdi.

