HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hayvanları Koruma Günü'nde köpeği kurşunladı

Hayvanları Koruma Günü'nde köpeği kurşunladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2020 14:53 | Son Güncelleme

İzmir'in Buca ilçesinde Sefer A., kendisine saldırmasından korktuğu iddiasıyla mahallenin baktığı 'Jo' isimli sokak köpeğini, tabancayla iki el ateş ederek yaraladı. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde yaşanan olay, mahalleli ve hayvanseverlerin tepkisine neden oldu.

Hayvanları Koruma Günü'nde köpeği kurşunladı

Olay, saat 10.30 sularında Ufuk Mahallesi 1009 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Sefer A., yolda yürüdüğü sırada mahallenin beslediği 'Jo' isimli köpeğe belinden çıkardığı tabancayla iki el ateş edip, uzaklaştı. Silah sesini duyan mahalle halkı dışarı baktıklarında Jo'yu kanlar içinde, can çekiştiğini gördü. Yaralı köpeği kendi imkanlarıyla veterinere götüren mahalleli, bir yandan da durumu polise bildirdi. Veterinerde tedaviye alınan köpeğin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Köpeği yaralayan Sefer A., olayın ardından kendisi polis merkezine gidip, ifade verdi. Sefer A.'nın ifadesinde, köpeği kendisine saldıracağından korktuğu için vurduğunu, pişman olduğunu söylediği öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

'HİÇ KİMSEYE SALDIRMAZDI'

Mahalle sakinlerinden Selim Yayla (36), köpeğin tabancayla vurularak yaralanmasından duyduğu üzüntüyü dile getirip, "İki el silah sesi duyup çıktık ve yaralı köpeği gördük. Mahallemizin köpeğiydi ve bizler bakıyorduk. Kan kaybettiğini görünce komşularımız veterinere götürdü. Polisler de gerekli işlemi yaptılar. Çok sakin ve mahallemizi koruyan bir köpekti. Hiç kimseye saldırmazdı. Bunu yapan nasıl bir insan, nasıl bir vicdan" dedi.

'GÖZYAŞLARIMI TUTAMADIM'

Yaralı köpeği görünce gözyaşlarına hakim olamadığını belirten Sebahi Can (54) da "Balkondan sesi duyup koştuk ve bunu yapan arkadaşım çıktı. Ne yapacağımızı şaşırdık. Öyle bir insan da değildi. Kahvehanede, birlikte okey oynadığımız biri. Köpeğe ateş etmesi, kabul edilebilir değil. Köpeği öyle yaralı halde görünce gözyaşlarımı tutamadım" diye konuştu.

Yaralı köpeğin sağlık durumunun kritik olduğunu belirten mahalle halkından Canan Dursun (38) da, "Kahvaltı hazırlıyordum, biri Jo'ya ateş etmiş. Yaralanan köpeği görünce iş yerinde olan eşimi aradım. Gelip, köpeği veterinere götürdü. Tedavisi devam ediyor.

Mahalleli olarak bu olay nedeniyle travma yaşadık. Bunu yapan kişiye 'İnsan' diyemiyorum" diyerek, tepkisini dile getirdi.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSoner Sarıkabadayı evlendiSoner Sarıkabadayı evlendi
Yurt dışından getirtti! Gören şaşırıyor! Yurt dışından getirtti! Gören şaşırıyor!
Şoke eden Ali Kırca öldü iddiasıŞoke eden Ali Kırca öldü iddiası
En Çok Okunan Haberler
Dizideki gibi görüşme yapması istenince... Olay yorum
Dizideki gibi görüşme yapması istenince... Olay yorum
Kırmızı Oda paylaşımı güldürdü! 'Kocam izin vermiyor...'
Kırmızı Oda paylaşımı güldürdü! 'Kocam izin vermiyor...'
İki il için 'yıkıcı deprem' uyarısı
İki il için 'yıkıcı deprem' uyarısı
İstanbul'un göbeğinde kalaslı dehşet! Beş lirayı beğenmeyince olanlar oldu
İstanbul'un göbeğinde kalaslı dehşet! Beş lirayı beğenmeyince olanlar oldu
Koronavirüse karşı flaş 'gargara' önerisi!
Koronavirüse karşı flaş 'gargara' önerisi!
Azerbaycan ordusu Magadiz'e girdi, halk kutlama yaptı
Azerbaycan ordusu Magadiz'e girdi, halk kutlama yaptı
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen çocuk hamile çıktı
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen çocuk hamile çıktı
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Habertürk canlı yayınında panik anları! Bir anda fenalaştı
Habertürk canlı yayınında panik anları! Bir anda fenalaştı
CHP'li Murat Emir: Sağlık Bakanı, 29 bin 377 vaka iddiamıza yanıt veremedi
CHP'li Murat Emir: Sağlık Bakanı, 29 bin 377 vaka iddiamıza yanıt veremedi
Diğer Haberler
Sevgililerin manzara izleme keyfi kabusu döndü!
Sevgililerin manzara izleme keyfi kabusu döndü!
Başakşehir'de yangın! Ekipler sevk edildi
Başakşehir'de yangın! Ekipler sevk edildi
Gören şaşırıyor! Beslediği tavuklar açık mavi yumurtluyor
Yurt dışından getirtti! Gören şaşırıyor!
Diyarbakır'da 'Güneydoğu'nun gökdeleni' yıkılıyor
'Güneydoğu'nun gökdeleni' yıkılıyor
İstanbul'da yol verme kavgası! Birbirlerine girdiler
İstanbul'da yol verme kavgası! Birbirlerine girdiler
Ataşehir'de yangın paniği! Anne ve 2 çocuğunu son anda kurtarıldı
Anne ve 2 çocuğunu son anda kurtarıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.