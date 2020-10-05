Hayvanları koruma gününde akıl almaz görüntüler

Sivas’ta hayvanları koruma gününde yaşanan akıl almaz olay cep telefonu ile kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, 4 Ekim Hayvanları Koruma gününde kimliği belirlenemeyen kişilerin yanlarına çağırdığı bir köpeği tüfekle vurup yaralaması akıllara durgunluk verdi. Sivas’ta kent merkezine yakın bir nokta olan Taşlıdere mevkiinde yaşanan görüntüler bir hayvan sever tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Yaralı köpek ihbar üzerine Sivas Belediyesi Hayvan Barınağında ameliyat edildi. Kısmen sağlığına kavuşan köpeğin vücudunda saçmalar kaldığı öğrenildi. Öte yandan acımasızca köpeğe ateş eden kişilerin yakalanması için jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

