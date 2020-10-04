HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hayvanları Koruma Günü’nde sokak köpeğini vurdu

Hayvanları Koruma Günü’nde sokak köpeğini vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2020 17:11 | Son Güncelleme

İzmir’in Buca ilçesinde 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde bir şahıs, kendisine saldırdığını iddia ettiği sokak köpeğini tabancayla iki el ateş ederek yaraladı.Olay, Ufuk Mahallesi 1009.

İzmir’in Buca ilçesinde 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde bir şahıs, kendisine saldırdığını iddia ettiği sokak köpeğini tabancayla iki el ateş ederek yaraladı.
Olay, Ufuk Mahallesi 1009. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, emekli bir bekçi olduğu öğrenilen Sefer A., sokakta yürürken mahallelinin köpeği olan ’Jo’ isimli köpeğe tabancasıyla iki el ateş etti. Jo isimli köpek kanlar içinde kalırken, Sefer A. sokakta yürümeye devam edip gözden kayboldu. Silah sesini duyan mahalle halkı polis ekiplerine durumu bildirirken, yaralı köpeği veterinere götürdü. Burada tedavi altına alınan Jo’nun çene kemiğinde kırıklar olduğu ancak durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından polis ekiplerine teslim olan Sefer A., ifadesinde pişman olduğunu belirterek, saldırısından korktuğu için köpeğe ateş ettiğini söyledi.

"Vuran kişi hiçbir şey olmamış gibi elini kolunu sallayarak kaçtı"
4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde meydana gelen bu olay yürekleri sızlatırken, mahalle halkı Jo’nun vurulmasına tepki gösterdi. Olaya şahit olan mahalle sakinlerinden Canan Dursun (36), "Sabah saat 10.30 sıralarında kahvaltı hazırlarken 3 el silah sesi duydum ve hemen balkona fırladım. Sokaktan geçen bir şahıs köpeğe ateş etti. Köpek yolun kenarında can çekişerek yatarken, vuran kişi hiçbir şey olmamış gibi elini kolunu sallayarak kaçtı. Eşimi aradım, iş yerinden geldi ve köpeği veterinere götürdük. Köpeğin çene kemiği parçalanmıştı. Orada tedavisi yapıldı ve ameliyata alındı. Şu an gözetim altında, durumu iyi. Vuran kişi buradan sürekli gelip geçen birisi" ifadelerini kullandı.
Mahalle esnafından Metin Çalışkan ise, "Jo çok sevdiğimiz bir köpek. Günün belli saatlerinde sokakta yatardı. Mahalle halkı ona yemek verir ve beslerdi. Jo’nun kimseyi ısırdığını duymadık ama yabancı kişilere havlıyordu. İnşallah kurtulacak. Mahallede torunlarımız var, sıkılan mermiler onlara da gelebilirdi" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Talebe yetişemiyorlar! Püren balına pandemi döneminde yoğun ilgiTalebe yetişemiyorlar! Püren balına pandemi döneminde yoğun ilgi
Emine Erdoğan, engelli köpek 'Leblebi'yi sahiplendiEmine Erdoğan, engelli köpek 'Leblebi'yi sahiplendi
Avrupa ülkelerine vize kalkıyor mu? Merkel açıkladıAvrupa ülkelerine vize kalkıyor mu? Merkel açıkladı
En Çok Okunan Haberler
Kırmızı Oda paylaşımı güldürdü! 'Kocam izin vermiyor...'
Kırmızı Oda paylaşımı güldürdü! 'Kocam izin vermiyor...'
Dizideki gibi görüşme yapması istenince... Olay yorum
Dizideki gibi görüşme yapması istenince... Olay yorum
Azerbaycan ordusu Magadiz'e girdi, halk kutlama yaptı
Azerbaycan ordusu Magadiz'e girdi, halk kutlama yaptı
Ermenistan, Azerbaycan'ın en büyük ikinci şehri Gence'ye saldırdı
Ermenistan, Azerbaycan'ın en büyük ikinci şehri Gence'ye saldırdı
24 yıl sonra babasını buldu, 351 bin lira tazminat kazandı
24 yıl sonra babasını buldu, 351 bin lira tazminat kazandı
İki il için 'yıkıcı deprem' uyarısı
İki il için 'yıkıcı deprem' uyarısı
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Antalya'da korkunç olay! Cesedi beton zeminde bulundu
Antalya'da korkunç olay! Cesedi beton zeminde bulundu
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Metro inşaatında feci ölüm!
Metro inşaatında feci ölüm!
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen çocuk hamile çıktı
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen çocuk hamile çıktı
Diğer Haberler
Son dakika! MSB: Ermeni teröristlerle iş birliği yapan PKK-YPG'li teröristler, derhal bölgeyi terk etmeli
Son dakika! MSB: Ermeni teröristlerle iş birliği yapan PKK-YPG'li teröristler, derhal bölgeyi terk etmeli
Şanlıurfa’da apartman çatısında halaya ceza
Çatıda davul-zurna eşliğinde halay çektiler! Para cezası...
Adıyaman'da 2 günde 173 adreste karantina başlatıldı
İki günde 173 adreste karantina başlatıldı
Emine Erdoğan, engelli köpek 'Leblebi'yi sahiplendi
Emine Erdoğan, engelli köpek 'Leblebi'yi sahiplendi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Türkiye oralara her an müdahale edebilir
Türkiye'den net mesaj: Her an müdahale olabilir
Türkiye-Yunanistan arasındaki toplantı, teknik nedenlerle ertelendi
Türkiye-Yunanistan toplantısı ertelendi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.