"Hayvanları korumak için mevzuat anlamında adım atılamadı"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, özellikle büyük şehirlerde yaşam alanları daralan sokak hayvanlarına yönelen şiddet ve kötü muamele örneklerine her geçen gün yenilerinin eklendiğini belirterek, onları korumak yolunda mevzuat anlamında ne yazık ki halen net bir adım atılamadığını kaydetti.

"4 Ekim Hayvanları Koruma Günü" kapsamında yazılı açıklama yapan Arslan, bugünün bu yıl da buruk bir şekilde kutlandığını aktardı.

Sivil toplum örgütleri, hayvanseverler ve özveriyle çalışan veteriner hekimlerin tüm çabalarına karşın dünyanın ayrılmaz parçaları olan hayvanların hakları ve refahına ilişkin sorunların giderek büyüdüğünü vurgulayan Arslan, şöyle devam etti:

"Dahası çoğunlukla gözden kaçırdığımız halk sağlığı sorunları da gittikçe artıyor. Özellikle büyük şehirlerde yaşam alanları daralan sokak hayvanlarına yönelen şiddet ve kötü muamele örneklerine her geçen gün yenileri eklenirken, onları korumak yolunda mevzuat anlamında ne yazık ki halen net bir adım atılamadı. Her seçim öncesi gündeme gelen Hayvanları Koruma Kanunu hala Meclis'ten geçmeyi bekliyor. Diğer yandan toplum baskısıyla hayvana şiddet vakalarına verilen sembolik cezalar kamu vicdanını tatmin etmiyor. Üzerinde neredeyse tüm siyasi partilerin görüş birliğine vardığı taslağın, geçen 15 yıla rağmen neden bir türlü çıkarılmadığını merak ediyor, yetkililerin samimiyetini sorguluyoruz."