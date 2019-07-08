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Hayvanları kurtarmaya çalışan itfaiyeci moloz yığının altında kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 21:53 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde TIR'ın çarptığı ahırdaki hayvanları kurtarmaya çalışan itfaiye personeli, üzerine molozların devrilmesi sonucu yaralandı.

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde TIR'ın çarptığı ahırdaki hayvanları kurtarmaya çalışan itfaiye personeli, üzerine molozların devrilmesi sonucu yaralandı.

Saat 01.00 sıralarında, Mikail Abalı'nın kullandığı 54 HP 906 plakalı TIR, İmamlar Mahallesi'ndeki Mehmet Tutkun'a ait ahıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle ahırın çatısı ve duvarının bir bölümü, içerisinde bulunan 5 büyükbaşın üzerine çöktü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, molozların arasında sıkışan hayvanları kurtarmak için çalışma başlattı. Çalışma sırasında, itfaiye eri Tanju Uğur üzerine moloz yığının devrilmesi sonucu yaralandı. Moloz yığınının altından kalan Uğur, meslektaşları tarafından kurtarılarak ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Uğur'un sağlık durumunun iyi olduğu hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Ahırdaki 5 büyükbaş da kepçe yardımıyla kurtarıldı. Hayvanlardan 3'ünün bacağında kırık olduğu belirlenerek, veteriner tarafından tedaviye alındı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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