Hayvanları Ölünce Hayvansal Ürün Fabrikası Kurdu

Hayvancılık yaparken 25 danasını kaybeden Diyarbakırlı girişimci Kadriye Menekşe Doğan, hayvan sahiplerinin ilaç, vitamin ve katkı maddelerine daha rahat ulaşabilmesi için fabrika kurdu. Arabasını satarak ilk teçhizatını alan Menekşe, şimdi 20 ülkeye ihracat yapıyor.

Üniversiteyi bitirdikten sonra iş hayatına atılan Diyarbakırlı girişimci Kadriye Menekşe Doğan, işe hayvancılıkla başladı. Menekşe’nin bir ihracatçı olmasına giden süreç 25 dana almasıyla başladı. Ancak Menekşe Doğan’ın hayvanları bir süre sonra hastalandı. İlaç tedarikinde sıkıntı yaşayan Menekşe Doğan, hayvanlarını birer ikişer kaybetti. Tüm hayvanların ölmesiyle Menekşe’nin hayvancılık serüveni sona erdi.

Ancak Menekşe Doğan, ilaç ve katkı yemlerinin tedarikinde yaşadığı sorunları unutmadı. Bunun üzerine Diyarbakır’da bir fabrika kurmaya karar verdi. Fabrikasını kapılarını VOA Türkçe’ye açan Menekşe Doğan, fabrika açmaya nasıl karar verdiğini şöyle anlattı: “25’e yakın dana aldık. Bunların beslenmesi konusunda fazla bilgimiz olmadığı için hepsini kaybettik. Hayalimde kendi işimi kurmak vardı. Kadın girişimcilerin verdiği ilhamlar söz konusuydu. 'Neden hayvan sağlığına yönelik bir şey yapmayayım?' fikri oluştu. Zaten bölgemizde de böyle bir fabrika yoktu. Daha yakın illerden bize kamyonlarla ürünler tedarik ediliyordu. Bazen tedarik noktasında sıkıntı yaşıyorduk. Bu yüzden aslında bu işi yapmaya karar verdim. Neden Diyarbakır'da böyle bir fabrika kurulmasın, neden bir kadın kurmasın ve neden ben neden yapamıyorum? şeklinde başladım.”

Küçük bir işletmeden ihracatçılığa

Bunu üzerine harekete geçen Menekşe Doğan, küçük bir işletmeyle başlamaya karar verdi. Ancak bu kez de sermaye sorunu yaşamaya başladı. Arabasını satan Menekşe, açtığı işletmede hayvanlar için vitamin, mineral taşları, katkı ürünleri gibi birçok hayvansal ürün üretmeye başladı. Önce bölgeye satış yapan Menekşe Doğan, şimdilerde ürünlerini Türkiye’de 60 kentte ve 20 ülkede pazarlıyor. Hayvanların gelişimi için gerekli birçok ürünü üretebilen Menekşe Doğan, hedefinin tüm dünyaya ihracat yapmak olduğunu belirterek, “Günlük ortalama 50 tona yakın üretim kapasitemiz var. Bu zamanla artacak. Hayvanlar için vitamin, mineral yalama taşları, vitamin kova formları, yem katkı primistler diye tabir edilen ürünler üretiyoruz. Yakın zamanda ülke sayısını daha da arttırmak niyetindeyiz. Hedefimiz tüm dünya. Bu kısa vadeli bir hedef değil, uzun vadeli bir hedef. Gerçekleştirmesi mümkün bir hedef. Uzun vadede tüm dünyaya bu ihracatı gerçekleştirmek istiyoruz” dedi.

“Hayal ettiğimizin çok ötesindeyiz”

Küçük bir işletmeyle işe başlayan Menekşe Doğan’ın hayali bir fabrikaydı. Ancak o bugün, hayal ettiğinin de ötesinde bir noktada olduğunu söylüyor. Bu kadar büyümenin ilk başlarda imkansız gibi göründüğünü vurgulayan Menekşe Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hepimizin hayalleri çok büyük fakat gerçeğe dönüştürmekte zorluklarla karşılaşabiliyoruz. Buraya ilk başladığımızda kendi öz sermayemiz dışında bir şeyimiz yoktu. Bu sadece personel ve makine teçhizatı için yeterliydi. Kredi destekleriyle büyütmeyi hedefledim. Öyle de oldu. Ciddi bir yatırım isteyen bir işti. Buraya gelmek bizim için zorluydu fakat çok çalışarak mümkündü. Biz de bunu yaptık, çok çalıştık, ürün portföyünü genişlettik. İlk başta her şey çok zorlu görünüyor, motivasyonunuz var, bunu yapacak enerjiniz var ama bir sermayeye de ihtiyaç duyuyorsunuz. Bizi en çok bu zorlamıştı. İlk baştaki korkularımız şu an yok fakat hayal ettiğimizin çok ötesinde bir yerdeyiz.”

Menekşe Doğan’ın fabrikasında 25 kişi çalışıyor.

