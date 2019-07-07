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Hayvanları yanlış ahıra giren iki aile birbirine girdi

YAŞAM HABERLERİ  | 07.07.2019 09:57 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Karasu ilçesinde aynı mahallede yaşayan 2 aile arasında hayvanların yanlış ahıra girmesi sebebiyle çıkan ve 2 kişinin darp edildiği kavga anı, ailenin hırsızlıkları engellemek amacıyla evlerine taktırdığı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.Olay, 25 Haziran Salı günü meydana geldi.

Sakarya’nın Karasu ilçesinde aynı mahallede yaşayan 2 aile arasında hayvanların yanlış ahıra girmesi sebebiyle çıkan ve 2 kişinin darp edildiği kavga anı, ailenin hırsızlıkları engellemek amacıyla evlerine taktırdığı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Olay, 25 Haziran Salı günü meydana geldi. Karasu ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde yaşayan ve aralarında akrabalık bulunan komşuların hayvanlarının kendi ahırlarına girmemesi sonucu iki aile arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan arbede esnasında 23 yaşındaki S.L. ile 35 yaşındaki Z.L.A. darp edildi. Yaşanan o anlar ise evde bulunan güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.
Yaşanan olay sonrasında bölgeye gelen Karasu İlçe Jandarma ekiplerince iki ailenin de ifadesi alındı. Darp edilen S.L. ile Z.L.A. Karasu Devlet Hastanesi’ne giderek aldığı darp raporu ve güvenlik kamerası kaydı ile birlikte Karasu Savcılığına giderek şikayetçi oldu. Konu ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kavga anı kameraya yansıdı
Yaşanan tartışma ve kavga anı ise saniye saniye kameraya yansıdı. Görüntülerde büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi ve arbede anları görülüyor. Daha sonrasında ise jandarma ekiplerinin bölgeye gelmesi görüntülere yansıyor.

Hayvanları yanlış ahıra giren iki aile birbirine girdi

Hayvanları yanlış ahıra giren iki aile birbirine girdi

Hayvanları yanlış ahıra giren iki aile birbirine girdi

Hayvanları yanlış ahıra giren iki aile birbirine girdi

Hayvanları yanlış ahıra giren iki aile birbirine girdi

Hayvanları yanlış ahıra giren iki aile birbirine girdi

Hayvanları yanlış ahıra giren iki aile birbirine girdi

Hayvanları yanlış ahıra giren iki aile birbirine girdi

Hayvanları yanlış ahıra giren iki aile birbirine girdi

Hayvanları yanlış ahıra giren iki aile birbirine girdi

Hayvanları yanlış ahıra giren iki aile birbirine girdi

Hayvanları yanlış ahıra giren iki aile birbirine girdi

Hayvanları yanlış ahıra giren iki aile birbirine girdi

Hayvanları yanlış ahıra giren iki aile birbirine girdi

Hayvanları yanlış ahıra giren iki aile birbirine girdi
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