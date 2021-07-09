Hayvanların korunmasına ilişkin teklif, TBMM Genel Kurulu'nda

Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerde İYİ Parti Grubu adına söz alan Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı, Meclis'te kurulan komisyonun çalışmaları sonucu bir raporun oluştuğunu, dışarıdan yapılan müdahaleler sonrasında kimseyi memnun etmeyen bir sonucun ortaya çıktığını ileri sürdü.

Kanun teklifinin komisyon sürecinde daha önce verilmiş uzlaşı ve mutabakat sözlerinin hiçbirinin tutulmadığını iddia eden Sıdalı, "Verdiğimiz onlarca değişiklik önergesinin hiçbirinin dikkate dahi alınmadığını hep beraberce gördük. Araştırma komisyonumuzun adı 'Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu'ydu. Kanun teklifinin adı da bu olacaktı ama teklifi hazırlayanlar kanuna hak ettiği adı bile verememiş." değerlendirmesinde bulundu.

MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu da hayvan haklarının amacının, insan ve hayvanların eşit olmalarını sağlamak değil, hayvanların temel hak ve özgürlüklerini temin etmek, acı ve işkence çekmelerini, aç kalmalarını, basit zevkler için doğal ortamlarından koparılmalarını ve vahşice öldürülmelerini engellemek olduğuna işaret etti.

"HAYVAN HAKLARINA SAYGI MEDENİYETİN GEREĞİDİR"

Hayvan haklarına bağlı kalmanın, onları sevmek ve onlara karşı acıma duygusu beslemenin bir insanlık görevi olduğunu vurgulayan Kalyoncu, "Hayvan haklarına saygı medeniyetin gereğidir. Sorunların ve yanlışlıkların düzeltilmesi, insanların ahlaki normlarda uzlaşmasıyla sağlanır. Dolayısıyla hayvan haklarının korunması için toplumlarda güzel ahlakın yerleşmesi gerekmektedir. Hayvan haklarının korunması ahlaki normlarla doğrudan bağlantılıdır. Milli kültür mirasımız ortada iken hayvanların hukukunu kanunla koruma ihtiyacı duyma noktasına gelmemiz bugün hepimizin içini acıtmaktadır." diye konuştu.

HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan da teklifin, Meclis araştırma komisyonunun ortaya koyduğu tespitlerin göz önüne alındığında komisyonun tespitlerinin çok gerisinde kaldığını iddia etti.

Teklifte birtakım çelişkiler bulunduğunu, bunlardan birinin, 'hayvanları duyguları olan varlıklar olarak görüyoruz' derken diğer taraftan "pet shop"ların ortadan kaldırılmıyor olmasının hayvanlara "mal" statüsünü devam ettirmek gibi bir sonuca tekabül ettiğini öne sürdü.

"BU KANUN YETERLİ MİDİR?"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da iktidar tarafından Meclise sunulan tekliflerin, Genel Kurul'a çok kötü derecede geldiğini, bu tekliflerin muhalefetin de uyarılarıyla bir nebze düzeltilebildiğini ileri sürdü.

Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde de bazı sorunların bulunduğunu ifade eden Altay, "Biz muhalefet olarak hayvanları mal değil, can gören bir anlayışın temsilcileriyiz. Hiç şüphesiz en iyinin de iyisi vardır. Canlarımızla ilgili çıkardığımız bu kanun yeterli midir, bizce bu hali ile yeterli değildir. Bu teklifin şüphesiz olumlu yanları da vardır. Bu sebeple milletvekillerimize 'müspet oy kullanın' diyemediğim gibi 'menfi' hiç diyemiyorum. Milletvekillerimizi serbest bırakacağım, milletvekillerimiz bu kanunda özgür iradeleri ile oy kullanacaklar." dedi.

"ÇOK DAHA GÜZEL GÜNLER BİZİ BEKLİYOR"

Teklifin ilk imzacısı AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel ise Meclis araştırma komisyonunca hazırlanan raporda yer alan çok önemli maddelerin bu kanun teklifinde de yer aldığını söyledi.

Türk Ceza Kanunu'nun 151'inci maddesinde yapılan değişiklikle artık hayvanların ceza kanunu açısından da mal ve eşya olarak değil, can olarak niteleneceğinin altını çizen Yel, "İnşallah yüce Meclisimiz bu kanunu kabul ettikten sonra bugüne kadar yaşadığımız sorunların pek çoğunun çözüleceği ve hayvanlarımızın gerçekten çok daha sağlıklı ve mutlu bir şekilde yaşayabilecekleri bir ülke konumuna geleceğiz ve hep beraber bu işi başarmış olacağız. Bu çalışmanın neticesinde de inşallah, bundan sonra hem hayvanlarımızla hem de toplum refahıyla ilgili çok daha güzel günler bizi bekliyor." diye konuştu. (AA)



