Hayvanların kraliçesi

Gürcistan uyruklu Türk vatandaşı 49 yaşındaki Nino Kılıçkıran, barınağa çevirdiği evinin bahçesinde 50’si kirpi 150 hayvana adeta annelik yapıyor.

Samsun’un Atakum ilçesi İncesu mevkisinde 2 katlı evinin bahçesini hayvan barınağına çeviren, Gürcüce’de isminin anlamı "kraliçe" olan Nino Kılıçkıran, 150 hayvana gözü gibi bakıyor. Kedi, köpek, kuş, kirpi, kaplumbağa ve tavuk gibi birçok hayvana annelik yapan Nino Kılıçkıran, küçüklükten beri hayvanlara inanılmaz bir sevgisinin olduğunu belirtti. 27 sene önce evlenerek Türkiye’ye yerleşen Nino Kılıçkıran, baktığı hayvanlar yüzünden komşuları ile kavgalı olduğu için şehir merkezinden ayrılıp ormanlık alanda yaşamaya başladı. Kiraladığı mütevazi evinde bütün günü hayvanlarla ile geçiren Kılıçkıran, kaldığı evinde su olmadığı için üç tekerlekli elektrikli bisikleti ile su taşımak zorunda kalıyor. Baktığı hayvanlarına "Çocuklarım" diyen Nino Kılıçkıran, bahçesinde beslediği tavukların yumurtasını satarak geçimi sağlıyor.

"Tavuklarımdan ürettiğim yumurtayı satarak hayvanlara mama alıyorum"

Baktığı her hayvanın bir hikayesi olduğunu ifade eden Kılıçkıran, "Samsun’da 27 senedir yaşıyorum. Daha önce Samsun merkezde yaşıyordum. Son 6 senedir ormanın içerisinde yaşıyorum. Bu hayvanlar için mecburum şehir dışında yaşamaya. Daha önce sadece kedilerim vardı. Kedilerim için Samsun merkezden taşınmak zorunda kaldım. Daha sonra sokaklarda kalan yavru hayvanları buldum. Buraya geldim. Buradaki her hayvanın bir hikayesi var. Burada 150 adet hayvanım var. Tavuklarımdan ürettiğim yumurtayı satarak hayvanlara mama alıyorum" dedi.