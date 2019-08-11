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Hayvanların kurtarmak isterken trenin altında kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.08.2019 13:03 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde yolcu treninin çarptığı çoban Kadir Bingöl (20), hayatını kaybetti.

Hayvanların kurtarmak isterken trenin altında kaldı

Mehmet YİRUN-Şaban KARDEŞ/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde yolcu treninin çarptığı çoban Kadir Bingöl (20), hayatını kaybetti. Bingöl'ün rayların üzerinden geçen büyükbaş hayvanlarını kurtarmak isterken trenin altında kaldığı belirtildi.
Kaza, Çerkezköy ilçesinin Veliköy Mahallesi'nde meydana geldi. İstanbul'dan Edirne'nin Uzunköprü ilçesine giden 12704 sefer sayılı yolcu treni, rayların üzerinden büyükbaş hayvanlarını geçirmeye çalışan Kadir Bingöl'e çarptı. Ağır yaralanan Bingöl, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılmak istenirken, yolda hayatını kaybetti.
Çobanlık yapan Bingöl'ün, büyükbaş hayvanlarını otlatmaya götürmek için tren raylarının üzerinden geçirdiği, bu sırada treni fark ettiği, hayvanlarını kurtardığı, ancak kendisinin altında kaldığı ifade edildi.
Adı açıklanmayan makinistin polis tarafından ifadesi alındı. Tren, kazadan 1 saat sonra Uzunköprü'ye hareket etti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Kadir Bingöl'ün otlattığı hayvanlar, polis ekipleri tarafından toplandı.

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Hayvanların kurtarmak isterken trenin altında kaldıHayvanların kurtarmak isterken trenin altında kaldıHayvanların kurtarmak isterken trenin altında kaldıHayvanların kurtarmak isterken trenin altında kaldı

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