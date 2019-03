Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA'da Kimsesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği(KİHAYKO) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Yıldırım, yerel seçimler öncesi, "Hayvanların yaşam hakkını hiçe sayan siyasilere oy yok" dedi.

Merkez Seyhan ilçesindeki Hayvan Hakları Merkezi'nde açıklamalarda bulunan KİHAYKO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Yıldırım, yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte kentteki başkan adaylarına, hayvan hakları ile ilgili projelerini sorduklarını belirtti. Yıldırım, "Belediye başkan adayları kamuoyuna sokak hayvanlarıyla ilgili yapacakları projeleri açıklıyorlar. Başkan adaylarıyla görüşüp, hazırladığımız protokolü imzalatıyoruz. Yani seçilmeleri halinde sokak hayvanlarıyla ilgili yapacakları çalışmalar konusunda taahhütname imzalatmış oluyoruz. Çünkü son zamanlarda ülke genelinde hayvana yönelik şiddet ve kötü muamele tırmanışa geçmiş durumda. Neredeyse her gün ülkenin dört bir yanından masum hayvanların zehirlendiğini, katliama uğradığını veya şiddete maruz kaldığını görüyor ve duyuyoruz" diye konuştu.

Tüm belediye başkanlarının, hayvan haklarına karşı hassasiyet göstermesi gerektiğini söyleyen Yıldırım, şöyle devam etti:

"Biz hayvanseverler, siyasetçilerin öncelikle sokak hayvanları için yapacakları çalışmalara ve hayvanların refahı adına uygulamalarına dikkat ediyoruz. Adayın siyasi görüşü, bizim için öncelik değil. Hayvanseverlerin oyları, parti ayrımı yapmadan duyarlı olan siyasetçilere gidecektir. Bunu her fırsatta kamuoyuna deklare ediyoruz. Arzumuz yaşam hakkı savunucusu belediye başkanlarının seçimden zaferle çıkması. Her seçim döneminde 'Hayvanların yaşam hakkını hiçe sayan siyasilere oy yok' çağrısında bulunuyoruz. Sloganımız bu seçim içinde geçerli."