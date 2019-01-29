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Hayvanlarına bakmak için gittiği ormanda ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 00:17 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesinde, hayvanlarına bakmak için ormanlık alana giden Recep Karaca (54), ölü bulundu.

Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA(Zonguldak),(DHA)- ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesinde, hayvanlarına bakmak için ormanlık alana giden Recep Karaca (54), ölü bulundu.
Koramanlar köyünde oturan Recep Karaca, dün akşam ormanlık alandaki hayvanlarına bakmak için evden çıktı. Ancak geri dönmedi. Ailesi ve köylüler, Recep Karaca’yı bulmak için ormanlık alana giderek, arama çalışması başlattı. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise Karaca'nın cesedi, bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma olayla ilgili araştırma başlattı. Cesedi, Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Recep Karaca'nın ölüm nedeni yapılacak otopsi ile belirlenecek.

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