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Hayvanlarına kahve ikram ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 11:14 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki Seda Özbek, "genç girişimci esnaf kredisi" kullanarak ürettiği doğal ürünlerle ticaret yapıyor.Tüfekçikonak Mahallesinde ailesiyle birlikte yaşayan Seda Özbek, aldığı "genç girişimci kredisi"yle tamamen doğal gıda ürünleri yapıyor.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki Seda Özbek, "genç girişimci esnaf kredisi" kullanarak ürettiği doğal ürünlerle ticaret yapıyor.
Tüfekçikonak Mahallesinde ailesiyle birlikte yaşayan Seda Özbek, aldığı "genç girişimci kredisi"yle tamamen doğal gıda ürünleri yapıyor. Seda Özbek, aldığı 7 büyükbaş hayvanla süt ürünleri üretmeye başladı. Özbek daha sonra ürünlerin çeşidini artırarak peynir, reçel, tereyağı, tarhana, erişte, salça ve turşu da üretti. Bunların satışını yapmaya başlayan Özbek yoğun bir taleple karışlatı. Talep üzerine Özbek, köydeki diğer kadınlara da tavsiyelerde bulunarak ticaret atılmalarını sağladı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Seda ÖZbek, şunları söyledi: "Bu işe 2018 yılında devletin genç girişimcilere verdiği faizsiz krediyi kullanarak başladım. 7 büyükbaş hayvan aldım. Onların sütünden yağ, peynir, üretmeye başladık. Evde yaptığımız salçalardan, reçellerden ikram ediyorduk gelen misafirlerimize. Onlar da talep etmeye başladı. Biz de bunların yanına erişte, tarhana, eklemeye başladık, zamanla siparişlerimiz çoğaldı. Köydeki kadınlarla birlikte birleşip bu ürünleri üretmeye başladık. Şu anda iyi satıyoruz. Bizlere sosyal medya hesaplarımızdan ulaşıyorlar, kargo sistemimiz var. Gelen taleplere göre Türkiye’nin dört bir yanına kargoyla siparişler gönderiyoruz" dedi.
Büyükbaş hayvanları da olan Seda Özbek onlara kahve ikram ediyor.

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