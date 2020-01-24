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Hayvanlarını beslemek için karlı tepelerden kızakla ot taşıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 11:44 | Son Güncelleme

Hayvanlarını beslemek için karlı tepelerden kızakla ot taşıyorlar

HAKKARİ / MUŞ (AA) - Hakkari ve Muş'ta besiciler, yazın yüksek kesimlerde biriktirdikleri ağaç dalları ve otları, kışın karlı tepelerden kızaklarla taşıyarak hayvanlarına ulaştırıyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine 17 kilometre mesafedeki Kadıköy köyünde çetin kış koşullarıyla mücadele eden besiciler, sabah saatlerinde kızakla otların bulunduğu bölgeye hareket ediyor.

Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu bölgede kara bata çıka otları biriktirdikleri yere ulaşan besiciler, burada istifledikleri otları kızağa yükleyerek yola çıkıyor. Halatlarla kızağı sürükleyen vatandaşlar, tehlikeli yolculuğun ardından köye ulaşıyor.

Besici Cihan Kömür, sabah erkenden hayvanları beslemek için çalışmaya başladıklarını söyledi.

Çetin kış şartlarına rağmen hayvanları aç bırakmamak için çabaladıklarını ifade eden Kömür, ''Otları kızağa yükleyip 500 metre mesafedeki hayvanlara ulaştırıyoruz. Hayvanlarımızı beslemek için zorlu yolculuğa çıkmak zorundayız. Bütün geçimimizi bu hayvanlarla sağlıyoruz." diye konuştu.

Muş'un Hasköy ilçesine bağlı Azıklı köyünde de besiciler, olumsuz hava koşullarına rağmen her gün 2 kez 7 kilometre yürüyerek biriktirdikleri meşe ağacı dallarını taşıyor.

Besicilerden Ramazan Bilen, hayvan yemi ve yakacak olarak kullanmak amacıyla yazın biriktirdikleri ağaç dallarını kışın köye taşıdıklarını anlattı.

Necat Bilen ise, dalları getirmeye giderken yırtıcı hayvanlara karşı önlem aldıklarını belirterek, "Gruplar halinde gidiyoruz. Sabahın ilk ışıklarıyla evlerimizden çıkıyoruz. Akşam saatlerine kadar kızakları omuzlarımıza alarak dik yokuşlu, uzun bir yolculuğa başlıyoruz. Yaprakları hayvanlara yediriyor, dalları da soba ve tandırda yakacak olarak kullanıyoruz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
besici Hakkari kar yağışı muş Yüksekova

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