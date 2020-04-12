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Hayvanlarını gezdirenlere kesilen cezalar iptal edilecek!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2020 08:09 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağının uygulandığı 31 ilde, hayvanlarını gezdirmek için dışarıya çıkan kişilere kesilen cezalar hakkında, “Bu konuda talimatım ceza kesilmemesi yönünde, ceza kesilmesi söz konusu değildir, kesilen cezaları da iptal edeceğiz” dedi.

Hayvanlarını gezdirenlere kesilen cezalar iptal edilecek!

HAÇİKO (Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği) kurucu başkanı Ömür Gedik, sokağa çıkma yasağının uygulandığı illerde hayvanseverlerden gelen “köpeğimizin ihtiyaçlarını karşılamak için çıktığımızda ceza kesiyorlar” tepkilerinden sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü. Soylu kesilen cezarlarla ilgili olarak, “Bu konuda talimatım ceza kesilmemesi yönünde, ceza kesilmesi söz konusu değildir, kesilen cezaları da iptal edeceğiz” dedi.

Soylu, Ömür Gedik’e yaptığı açıklamada, “Hayvanseverler köpeklerinin ihtiyaçlarını karşılamak için çok uzağa gitmeden evlerinin önüne çıkabilirler, bu konuda talimatım ceza kesilmemesi yönünde, ceza kesilmesi söz konusu değildir, kesilen cezaları da iptal edeceğiz” dedi.

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Soylu, besleme yapan gönüllerin de kaymakamlıklarla ve belediyelerle koordineli olarak sokak ve bölge beslemelerine devam edebileceklerini söyledi. Bakan, kaymakamlık ve belediyelerin karantina süresince sokak ve orman beslemeleri yapması konusunda talimat verdiğini de yineledi.

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Anahtar Kelimeler:
Hayvan sokağa çıkma yasağı ceza Ömür Gedik

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