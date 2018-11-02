Hayvanlarını otlattığı çayırda ölü bulundu

Ercan KOLKU/ EMET (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde Erol Şimşek (34), koyunlarını otlatmaya götürdüğü çayırlık alanda ölü bulundu. Kalp krizi geçirdiği sanılan Şimşek'in kesin ölüm nedeni otopside belirlenecek.

İlçedeki katı atık deposunda işçi olan evli 2 çocuk babası Erol Şimşek, dün koyunlarını otlatmak için Kızılderesi mevkisindeki meraya götürdü. Yakınları, akşam eve dönmeyen ve cep telefonunu açmayan Şimşek'i aramaya başladı. Şimşek, hayvanlarını otlattığı çayırlık alanda yerde hareketsiz bulundu. Haber verilmesiyle gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Şimşek'in öldüğü belirlendi. Kalp krizi geçirdiği sanılan Erol Şimşek'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Soruşturma sürdürülüyor.

FOTOĞRAFLI

