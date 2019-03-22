HABER

Hayvanlarını satmaya çalışan üreticilerin dolandırıldığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 13:39 | Son Güncelleme

Eskişehir, Bilecik, Afyonkarahisar ve Konya'da hayvanlarını internet üzerinden satışa çıkaran çok sayıda üreticiyi kurdukları sahte kooperatif üzerinden 563 bin lira dolandırdıkları iddia edilen iki zanlıdan biri tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir, Bilecik, Afyonkarahisar ve Konya'da hayvanlarını internet üzerinden satışa çıkaran çok sayıda üreticiyi kurdukları sahte kooperatif üzerinden 563 bin lira dolandırdıkları öne sürülen iki şüpheliden biri tutuklandı.

Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bilecik ile Eskişehir'in Sivrihisar, Mihalıççık ve Alpu ilçelerinde yaşayan ve internet üzerinden hayvanlarını satmak isteyen 13 kişinin dolandırıldığı iddiası üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Eskişehir'in yanı sıra Bilecik, Afyonkarahisar ve Konya'da kurdukları sahte kooperatif üzerinden çok sayıda üreticiyi 563 bin lira dolandırdıkları iddia edilen U.C. ve B.H'yi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılardan U.C. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı, B.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

PARTNERÜnlü yıldız çöp atmaya iç çamaşırıyla gidince...Ünlü yıldız çöp atmaya iç çamaşırıyla gidince...
Arap turizmciler Ordu ve Giresun’u keşfediyorArap turizmciler Ordu ve Giresun’u keşfediyor
Sınır birliklerine komando sevkiyatıSınır birliklerine komando sevkiyatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Eskişehir

En Çok Okunan Haberler

Düğmeye basıldı! Çok sayıda ilde operasyon var...

Düğmeye basıldı! Çok sayıda ilde operasyon var...

Yerel seçim öncesi önemli açıklama: 7-8 puan düşük olacak...

Yerel seçim öncesi önemli açıklama: 7-8 puan düşük olacak...

Bursaspor'un eski kalecisi ölümden döndü

Bursaspor'un eski kalecisi ölümden döndü

Memur zam ve tazminatlarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Memur zam ve tazminatlarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

Denizli'de şiddetli deprem!

Denizli'de şiddetli deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Define faciasında gözü yaşlı bekleyiş! 'Ölü ya da diri çocuklarımızı istiyoruz'

'Ölü ya da diri çocuklarımızı istiyoruz'

Akraba kavgası kanlı bitti! 1'i ağır, 3 yaralı

Akraba kavgası kanlı bitti! 1'i ağır, 3 yaralı

Fatih Altaylı'ya polise hakaretten ceza!

Fatih Altaylı'ya polise hakaretten ceza!

Diyarbakır'da 4 sığına, 1 mevzi tespit edildi! 'Bunu ilk kez gördük'

Diyarbakır'da 4 sığına, 1 mevzi tespit edildi! 'İlk kez gördük'

Son dakika! İzmir'de kahreden kaza: 5'i ağır 20 yaralı

Son dakika! İzmir'de kahreden kaza: 5'i ağır 20 yaralı

15 Temmuz Şehitler köprüsü üzerinde polis aracı yandı!

15 Temmuz Şehitler köprüsü üzerinde polis aracı yandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.