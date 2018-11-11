Hayvanlarsevelerden altıncı madde protestosu

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde ellerinde pankartlarla bir araya gelen hayvanseverler, Hayvanları Koruma Kanunu’nun 6'ncı maddesinde yapılması planlanan değişikliği protesto etti.

Çorlu Omurtak Caddesi Atatürk Meydanı'nda Çorlu Doğa ve Hayvan Severler Derneği tarafından Çorlu Hayvan Hakları Platformu ile birlikte basın açıklaması yaptı. Dayanışma Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı Timur Ugan 69 şehirde eş zamanlı protestolar yapıldığını belirterek, "Can veririz ama canlarımızı vermeyiz. Geçmişte hayvanlar için vakıflar kuran, birçok dünya ülkesinden önce hayvana şiddete yaptırımlar getirmiş olan, hayvana merhamette dünyaya nam salmış olan toplumsal belleğimizi yok sayarak, adeta toplumumuza ihanet edermişçesine, hayvanları sürgün, esaret ve ölümlere mahkum etme belediyeler tarafından, Tarım ve Orman Bakanlığı desteği ile sürdürülüyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, hayvanlara yönelik şiddet ve işkencelerin artması karşısında, yasanın TCK kapsamına alınması ve hayvanlar için daha iyi koşulların sağlanması bağlamında 'Bu yasa hala neyi bekliyor? Bir an önce çıkartın' talimatını fırsat bilen Tarım ve Orman Bakanlığı bürokratları, yine hareket geçip, sokak hayvanları için katliam maddelerini Hayvanları Koruma Kanunu'nu değiştirmek için tasarılarına eklediler. Bırakın Anadolu'yu, Ankara'da bile bir tek belediyenin ölüm kampı barınağına gitmemiş olan, uygulamalardan ve ölüm koşullarından habersiz bakanlık bürokratları, kapalı kapılar ardında sivil toplum kuruluşları ve kamuoyundan gizleyerek bu katliam kanun tasarısını ölüm maddeleri ile Cumhurbaşkanlığı'na ve TBMM'ye sunma hazırlığındalar" dedi.

Ellerinde 'kaliama hayır' pankartları taşıyan hayvanseverler açıklamanın ardından dağıldı.