HABER

Hayvanlarsevelerden altıncı madde protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 17:06 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde  ellerinde pankartlarla bir araya gelen hayvanseverler, Hayvanları Koruma Kanunu’nun 6'ncı maddesinde yapılması planlanan değişikliği protesto etti.

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde ellerinde pankartlarla bir araya gelen hayvanseverler, Hayvanları Koruma Kanunu’nun 6'ncı maddesinde yapılması planlanan değişikliği protesto etti.

Çorlu Omurtak Caddesi Atatürk Meydanı'nda Çorlu Doğa ve Hayvan Severler Derneği tarafından Çorlu Hayvan Hakları Platformu ile birlikte basın açıklaması yaptı. Dayanışma Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı Timur Ugan 69 şehirde eş zamanlı protestolar yapıldığını belirterek, "Can veririz ama canlarımızı vermeyiz. Geçmişte hayvanlar için vakıflar kuran, birçok dünya ülkesinden önce hayvana şiddete yaptırımlar getirmiş olan, hayvana merhamette dünyaya nam salmış olan toplumsal belleğimizi yok sayarak, adeta toplumumuza ihanet edermişçesine, hayvanları sürgün, esaret ve ölümlere mahkum etme belediyeler tarafından, Tarım ve Orman Bakanlığı desteği ile sürdürülüyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, hayvanlara yönelik şiddet ve işkencelerin artması karşısında, yasanın TCK kapsamına alınması ve hayvanlar için daha iyi koşulların sağlanması bağlamında 'Bu yasa hala neyi bekliyor? Bir an önce çıkartın' talimatını fırsat bilen Tarım ve Orman Bakanlığı bürokratları, yine hareket geçip, sokak hayvanları için katliam maddelerini Hayvanları Koruma Kanunu'nu değiştirmek için tasarılarına eklediler. Bırakın Anadolu'yu, Ankara'da bile bir tek belediyenin ölüm kampı barınağına gitmemiş olan, uygulamalardan ve ölüm koşullarından habersiz bakanlık bürokratları, kapalı kapılar ardında sivil toplum kuruluşları ve kamuoyundan gizleyerek bu katliam kanun tasarısını ölüm maddeleri ile Cumhurbaşkanlığı'na ve TBMM'ye sunma hazırlığındalar" dedi.

Ellerinde 'kaliama hayır' pankartları taşıyan hayvanseverler açıklamanın ardından dağıldı.

PARTNERBeklenen gün geldi! 3 gün boyunca alışveriş çılgınlığı yaşanacakBeklenen gün geldi! 3 gün boyunca alışveriş çılgınlığı yaşanacak
Köpeklerden kaçıp denize atlayan geyiği itfaiye kurtardı (2)Köpeklerden kaçıp denize atlayan geyiği itfaiye kurtardı (2)
Hayvan hakları için kedi bıyığı ile eylem yaptılarHayvan hakları için kedi bıyığı ile eylem yaptılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yasak Elma'da öpüşme sahnesi krizi!

Yasak Elma'da öpüşme sahnesi krizi!

İbrahim Tatlıses'e hurda uçak satan İbrahim Faruk Bayındır ile ilgili flaş gelişme

İbrahim Tatlıses'e hurda uçak satan İbrahim Faruk Bayındır ile ilgili flaş gelişme

Taksicinin turist kadını taciz ettiği anlar kamerada

Taksicinin turist kadını taciz ettiği anlar kamerada

Erdoğan-Trump görüşmesinde neler konuşuldu? Beyaz Saray'dan açıklama

Erdoğan-Trump görüşmesinde neler konuşuldu? Beyaz Saray'dan açıklama

Olay iddia: Bircan Bali Özkan Şen'i aldatmış

Olay iddia: Bircan Bali Özkan Şen'i aldatmış

Şırnak'ta hain saldırı! Şehit ve yaralı askerler var

Şırnak'ta hain saldırı! Şehit ve yaralı askerler var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Melih Gökçek'e soruşturma! Sürpriz gelişme

Melih Gökçek'e soruşturma! Sürpriz gelişme

'Komünist Başkan' Tunceli il merkezi için adaylığını açıkladı

'Komünist Başkan' Tunceli il merkezi için adaylığını açıkladı

Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden üniversite öğrencisi tutuklandı

Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden üniversite öğrencisi tutuklandı

Şırnak'ta hain saldırı! Şehit ve yaralı askerler var

Şırnak'ta hain saldırı! Şehit ve yaralı askerler var

Son dakika! Diyanet'ten Kadir Mısıroğlu ziyaretiyle ilgili açıklama: İnsani duygularla...

Son dakika! Diyanet'ten Kadir Mısıroğlu ziyaretiyle ilgili açıklama: İnsani duygularla...

Antalya'da Roma dönemine ait 1800 yıllık yüzük taşı bulundu

Antalya'da Roma dönemine ait 1800 yıllık yüzük taşı bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.