Hayvansal Gıdadan Vazgeçildikçe İnme Riski Artıyor

İngiltere’de 8 yıl boyunca 48 bin kişinin incelendiği araştırmaya göre vejetaryenlerin inme geçirme riski et tüketenlere göre daha yüksek.

Oxford Üniversitesi’nden araştırmacıların EPIC-Oxford adlı araştırmasında daha önce kalp rahatsızlığı ya da inme geçirmemiş 48 binden fazla yetişkin, 1993 ile 2001 yılları arasında takip edildi. Araştırmaya tütün kullanımı ve fiziksel aktivite de dahil edildi.

Beslenmeleri ve sağlıkları mercek altına alınan katılımcılar üç gruba ayrıldı. Et yiyen 24 bin 428 kişi, hayvan eti olarak sadece balık tüketen 7 bin 506 pesketaryen ve 16 bin 254 vejetaryen ve vegan, 18 yıl boyunca takip edildi. Bu süreçte 2 bin 820 kişi koroner kalp hastalığı, 1072 kişiyse inme geçirdi.

Araştırma vejetaryen ve veganlarda özellikle beyin kanaması olarak bilinen hemorajik inme geçirme riski, et yiyenlere göre yüzde 20 fazla oldu.

"British Medical Journal" dergisinde yayımlanan araştırmaya göre artan inme riski, çok düşük kolesterole bağlı olabileceği gibi B12 vitamini seviyesiyle bağlantılı olabilir.