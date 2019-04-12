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Hayvansal gübreler geri dönüşümle ekonomiye kazandırılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 13:52 | Son Güncelleme

Edirne Valiliği ve Edirne Merkez İlçe ve Süloğlu Süt Üreticileri Birliği iş birliğinde gerçekleştirilen projeyle atık durumundaki hayvansal gübreler geri dönüştürülerek toprakla buluşturulacak

EDİRNE (AA) - Edirne Valiliği ve Edirne Merkez İlçe ve Süloğlu Süt Üreticileri Birliği (SÜTÜB) iş birliğinde gerçekleştirilen projeyle atık durumundaki hayvansal gübreler geri dönüştürülerek toprakla buluşturulacak.

Proje kapsamında alınan 7 katı gübre dağıtım makinesi, düzenlenen törenle köylere teslim edildi.

Edirne İl Özel İdaresi Makine ve İkmal Şube Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen törende konuşan Edirne Valisi Ekrem Canalp, tarım alanında üreticilerin ihtiyaç duyduğu projelere destek verdiklerini söyledi.

Hizmete giren gübre dağıtım makinelerinin üreticilere fayda sağlayacağını belirten Canalp, "İnşallah Edirne'nin diğer ilçelerinde de bu tarz projelerin olmasını istiyoruz. Tarım alanında üreticilerin ihtiyaç duyduğu çalışmaları yapmaya devam edeceğiz. Bu çalışmaları da aynı burada olduğu gibi birliklerimizle yapacağız. Ama sağlam altyapısı olan, işleri sürdürebilir nitelikte olan birliklerle çalışmaya devam edeceğiz. Allah hayırlı ve mübarek eylesin. Üreticilerimize hayırı olsun."

SÜTÜB Başkanı Mustafa Suiçmez de aldıkları makinelerle atıl durumda çürümeye terk edilen hayvansal gübrelerin geri dönüşüm sistemiyle doğal gübreye dönüştürüleceğini ve toprakla buluşturulacağını ifade etti.

Doğal gübre sayesinde verim artışı olacağını ve girdi maliyetlerinin azalacağını vurgulayan Suiçmez, şunları kaydetti:

"Bu makineler Edirne merkez ve Süloğlu köylerinde olmak üzere 47 köyde üreticilerimizin hizmetinde olacak. Aile işletmelerimizin bugüne kadar mera kenarlarına veya başka yerlere atarak ziyan ettiği bu gübreleri modern ekipmanlarla toprakla buluşturacağız. Bu gübreleri tarlalara yayarak hem verim artışı sağlayacağız hem de sanayi gübresi maliyet girdilerini düşüreceğiz.

Bu bir başlangıç. Biz meşaleyi yatık ve bunun devamı gelecek. Ufkumuzu büyük tutalım. Biz Türk üreticisi olarak her şeyi başarırız. Yeter ki kendimize güvenelim."

Konuşmaların ardından Vali Canalp ve katılımcılar makineleri inceledi.

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