Hayvansever Bahar, 4'üncü üniversite olarak veterinerlik okuyor

Aytekin KALENDER-Emre KOLTUK/ÇAMLIHEMŞİN (Rize), (DHA)- RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde Bahar Şahin (21), hayvanları çok sevdiği için dördüncü üniversitesinde veterinerlik okumayı tercih etti.

Çamlıhemşin'de hayvan sevgisi ile tanınan Bahar Şahin, yaz aylarını ailesiyle birlikte geçirdiği Yukarı Kavrun Yaylası'nda hayvanlarını otlattı, bakımlarını yaptı, ineklerden süt sağdı. Şahin, günlerinin büyük bölümünü 800 kiloluk, 'Seldar' adını verdiği boğanın bakımını yaparak geçirdi.

Eğitimini hiç aksatmadığını belirten Bahar Şahin, liseden sonra 2 yıllık Anadolu Üniversitesi Adalet Önlisans Programı'na başladığını, aynı anda Giresun Üniversitesi Şebinkarahisar Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bölümü'ne devam ettiğini söyledi. Şahin iki okuldan mezun olduktan sonra ise yine 2 yıllık Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Sekreterlik Bölümü'nü bitirdiğini anlattı. Hayalinin hep veterinerlik okumak olduğunu belirten Bahar Şahin, bu yıl da Erzurum Atatürk Üniversitesi Narman Meslek Yüksekokulu Veterinerlik Bölümü'ne girdiğini söyledi.

'HAYVANLARI ÇOK SEVİYORUM'

Küçük yaştan itibaren hayvanlarla iç içe olduğunu anlatan Bahar Şahin, "Onları çok seviyorum. Yaylalarda büyüdüm. Ailemle burada turizm işi de yapıyoruz. Hayvanlarla sürekli haşır neşiriz. Annem hayvanların hiçbir şeylerine karışmaz. Ahırları ben yapıyorum. Hayvanlarım arasında bir boğam var onunla çok iyi anlaşıyoruz. Adı Seldar, 9 tane büyükbaş hayvanımız var. Kışın da hafta sonları hep onlarla oluyorum. Otları vesaire onlarla uğraşmayı seviyorum. Seldar isimli boğamı küçükten beri ben büyüttüğüm için benden başkasına öfkeli davranıyor. Benimle arası çok iyi, onunla çok iyiyiz" dedi.

'HAYALİM GERÇEKLEŞTİ'

Hayalinin veterinerlik okumak olduğunu anlatan Bahar Şahin, "3 bölüm okuduktan sonra hayalim olan üniversiteyi kazandım. Hayalim gerçekleşti. Veterinerlik okuyacağım. En sonunda veterinerliği kazandım. Veterinerlik bölümünü bitirip ilçemizde veterinerlik hizmeti vermek istiyorum. Şu an ilçemizde veteriner hekim şubesi yok. Bu şekilde havanlarla daha çok ilgilenmeyi düşünüyorum. Hayvanları çok seviyorum. Hayvanlara yapılan kötülük haberlerini izlememeye çalışıyorum. Gördüm mü ağlamaya başlıyorum. Bunu yapanlar insan değiller bence" diye konuştu.