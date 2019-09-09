Hayvansever çift, barınakta evlendi

Mithat ABAKAN/ MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde oturan hayvansever çift, Manavgat Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım ve Barındırma Merkezi'nde, kedi ve köpeklerin arasında nikah kıydı.

Manavgat Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım ve Barındırma Merkezi'nde düzenlenen nikah töreninde Ayşe ve Mustafa Karaca çifti, barınakta bulunan kedi ve köpeklerin yanında 'evet' diyerek hayatlarını birleştirdi. Çiftin nikah törenine, Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Ödevoğlu, yakınları ve hayvanseverler katıldı. Merkezde bulunan kedi ve köpeklere papyon takıldı. Genç çift törene katılan davetlilere nikah şekeri yerine hayvan maması dağıttı. Çift nikahın ardından Manavgat Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Barındırma ve Bakım Merkezi görevlileriyle eğlendi.

Gazetecilere açıklama yapan Ayşe Karaca, hayalinin böyle bir ortamda evlenmek olduğunu belirterek, bunu gerçekleştirdiği için Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'e teşekkür etti. Ayşe Karaca, şunları söyledi: