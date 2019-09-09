HABER

Hayvansever çift, barınakta evlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 17:40 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde oturan hayvansever çift, Manavgat Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım ve Barındırma Merkezi'nde, kedi ve köpeklerin arasında nikah kıydı.

Mithat ABAKAN/ MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde oturan hayvansever çift, Manavgat Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım ve Barındırma Merkezi'nde, kedi ve köpeklerin arasında nikah kıydı.

Manavgat Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım ve Barındırma Merkezi'nde düzenlenen nikah töreninde Ayşe ve Mustafa Karaca çifti, barınakta bulunan kedi ve köpeklerin yanında 'evet' diyerek hayatlarını birleştirdi. Çiftin nikah törenine, Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Ödevoğlu, yakınları ve hayvanseverler katıldı. Merkezde bulunan kedi ve köpeklere papyon takıldı. Genç çift törene katılan davetlilere nikah şekeri yerine hayvan maması dağıttı. Çift nikahın ardından Manavgat Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Barındırma ve Bakım Merkezi görevlileriyle eğlendi.

Gazetecilere açıklama yapan Ayşe Karaca, hayalinin böyle bir ortamda evlenmek olduğunu belirterek, bunu gerçekleştirdiği için Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'e teşekkür etti. Ayşe Karaca, şunları söyledi:

"İnsanı insan yapan merhamet ve vicdan, bir kap mama, bir kap su ve çokça sevgi. Bizler en saf ve en temiz duygulara sahip olan dostlarımızla bu birlikteliğimizi gerçekleştirmek ve 'evet' demek istedik. Hayallerimiz gerçek oldu, tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Çok özel bir günde, patili dostlarımızla beraberiz. Çünkü her şeyden önce onlar bizden sevgi bekliyor."

Mustafa Karaca da, "Bir kap su, bir kap sevgi. Başka bir şey değil" dedi.

PARTNERLondra'ya yerleşti! Artık bambaşka bir hayatı varLondra'ya yerleşti! Artık bambaşka bir hayatı var
Halit Ayar'ın katil zanlısı Emra Yaşar'ın annesi konuştuHalit Ayar'ın katil zanlısı Emra Yaşar'ın annesi konuştu
İstiklal Caddesi'ndeki dehşette "izinli çıkmayı" hukukçular yorumladıİstiklal Caddesi'ndeki dehşette "izinli çıkmayı" hukukçular yorumladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gökçe Bahadır’ın bacakları tartışma yarattı

Gökçe Bahadır’ın bacakları tartışma yarattı

Bu görüntü günlerdir tartışılmıştı! Yeni gelişme

Bu görüntü günlerdir tartışılmıştı! Yeni gelişme

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

Büyük panik! Yolcu otobüsü seyir halindeyken alev aldı

Büyük panik! Yolcu otobüsü seyir halindeyken alev aldı

'Okul günü olacak iş mi?' Tepki aldı

'Okul günü olacak iş mi?' Tepki aldı

Hatay İl Emniyet Müdürü kaza geçirdi!

Hatay İl Emniyet Müdürü kaza geçirdi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İBB'den 'Yenikapı' açıklaması

İBB'den 'Yenikapı' açıklaması

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Selimiye Camisi’nde kadın-erkek girişleri ayrıldı

Selimiye Camisi’nde kadın-erkek girişleri ayrıldı

En acı veda! Sözleri yürekleri dağladı

En acı veda! Sözleri yürekleri dağladı

Ergenekon davasına bakan mahkemenin başkanı Hasan Hüseyin Özese'ye hapis cezası!

Hasan Hüseyin Özese'ye hapis cezası!

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 'göçmen botuna müdahale' açıklaması

Sosyal medyada tepki çekmişti! Açıklama geldi

Yenikapı'daki tartışma yaratan araçlar kaldırıldı

Bu görüntü günlerdir tartışılmıştı! Yeni gelişme

Son dakika! Hatay İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve ailesi kaza geçirdi

Hatay İl Emniyet Müdürü kaza geçirdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.