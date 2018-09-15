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Hayvansever çifti dövdüğü iddia edilen Yellice: Asıl dövülen benim

YAŞAM HABERLERİ  | 15.09.2018 17:43 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, emekli Alaeddin Çetinel (63) ile eşi Yeşim Çetinel'i (50), kedi besledikleri gerekçesiyle dövdüğü öne sürülen turizmci Mustafa Yellice (59), iddiaların doğru olmadığını söyledi.

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, emekli Alaeddin Çetinel (63) ile eşi Yeşim Çetinel'i (50), kedi besledikleri gerekçesiyle dövdüğü öne sürülen turizmci Mustafa Yellice (59), iddiaların doğru olmadığını söyledi. Asıl mağdurun kendisi olduğunu belirten Yellice, "Karı koca beni dövdü, gözlerim morardı, vücudumda ezikler var, beni öldüreceklerdi" dedi. Kemer ilçesi Aslanbucak Mahallesi'nde oturan Alaeddin ve Yeşim Çetinel çifti, kedi ve köpek besledikleri için rahatsız olan komşuları turizmci Mustafa Yellice ile oğlu tarafından dövüldüğünü iddia etti. Olay sonrası yüzlerinde morluk, vücutlarında ise travmalar meydana gelen Alaeddin Çetinel, Kemer Devlet Hastanesi'nde tedavi olduktan sonra Mustafa Yellice ve oğlu hakkında polise gidip, şikayetçi oldu. Çetinel çiftinin iddialarını yalanlayan Mustafa Yellice ise asıl mağdurun kendisi olduğunu söyledi. Olayın Alaeddin Çetinel tarafından başlatıldığını, kendisini yumrukladığını iddia eden Mustafa Yellice, Yeşim Çetinel'in de kendisine sert bir cisimle vurduğunu kaydetti. Yellice, "Bu darbeler nedeniyle iki gözüm morardı. Vücudumda darbelerle birlikte ezikler ve yaralar oluştu. Alaeddin Çetinel ile daha önce de bir kaç kez tartıştık. Bunun sonunda planlı olarak saat 01.00 sıralarında gelip beni darp ettiler" dedi. 'YUMRUK ATTI, KARŞILIK VERDİM' Bahçeli sitesi bulunduğunu, buradaki kedi ve köpekleri beslediğini belirten Mustafa Yellice, şunları kaydetti: "Alaeddin Çetinel, sitenin önündeki bekçi kulübesinin önüne kedi ve köpekler için yemek atığı bırakıyordu. Kedi ve köpekleri beslediğimizi belirterek, yemek atığı bırakmamasını söyledim. Bu nedenle daha önce birkaç kez tartışmıştık. En son tartışmamızda da olay yerine polis ekipleri geldi. Alaeddin Çetinel bana parmak sallayarak gitmişti. Bunun hırsıyla dün gece planlı şekilde sitemin önüne geldi. Bahçede sulama yapıyordum. Beni dışarı çağırdı. Çıktığım anda bana yumruk atmaya başladı. Ben de kendisine karşılık verdim." 'EŞİ SERT BİR CİSİMLE VURDU' İDDİASI Alaeddin Çetinel'in eşi Yeşim Çetinel'in de olay yerine geldiğini ve sert bir cisimle kendisine vurduğunu iddia eden Mustafa Yellice, "Taş ya da başka bir şeyle her yerime vurdu. Yüzüme ve başıma darbe alınca düştüm. Yerden kalkamayınca 'imdat' diye bağırdım. O anda komşular geldi. Bizi ayırdılar. Oğlum da geldi ve beni arkadaşının arabasıyla ilçedeki hastaneye götürdü. Oradan da Antalya'ya sevk ettiler" dedi. 'ŞİKAYETÇİ OLDUM' Sitede 6 kedi ve 2 köpek, evinde de keklik beslediğini anlatan Mustafa Yellice, "Olay kedi- köpek olayı değil. Saat 01.00'de planlı bir şekilde beni dövmeye gelmişler. Eğer bağırmamış olsaydım, belki beni öldüreceklerdi. Komşular geldi kurtardı, onlardan şikayetçi oldum" diye konuştu.

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