HABER

Hayvansever gençler, sokak hayvanlarını unutmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 10:49 | Son Güncelleme

VAN'da, İpekyolu Belediyesi organizasyonuyla, Pati Dostları Kurucusu Kader Cin öncülüğünde bir araya gelen üniversiteli hayvanseverler, Tuşba ilçesindeki Hayvan Bakım Evi'ni ziyaret etti.

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'da, İpekyolu Belediyesi organizasyonuyla, Pati Dostları Kurucusu Kader Cin öncülüğünde bir araya gelen üniversiteli hayvanseverler, Tuşba ilçesindeki Hayvan Bakım Evi'ni ziyaret etti. Üniversiteliler, 'İpekyolu Belediyesi gönüllülerle el ele sokak hayvanlarının yanında' pankartı açarken Kader Cin, "Hayvanları sevin, koruyun" dedi.
İpekyolu Belediyesi'nin organizasyonuyla, Pati (Hayvan) Dostları Kurucusu Kader Cin öncülüğünde bir araya gelen bir grup hayvansever üniversiteli, Sıhke Gölü ve Kale çevresinde bulunan sokak hayvanlarına mama verip, tedavilerini yaptı. Hayvansever gençler, martılar için de göle ekmek attı. Ardından Tuşba ilçesindeki Hayvan Bakım Evi'ni ziyaret eden gençler, 'İpekyolu Belediyesi gönüllülerle el ele sokak hayvanlarının yanında' pankartı açtı.
Kader Cin, herkesin hayvanların sevip, koruması gerektiğini belirterek, "Bizler İpekyolu Belediyesi'nin organizasyonuyla Sıhke Gölü ve Kale bölgesinde başıboş olan sokak hayvanlarına mama verip, gerekli tedavilerini yaptırdık. Hayvan dostları olarak herkesin sokak hayvanlarına sahip çıkmasını istiyoruz. Bu kapsamda Tuşba ilçesindeki Hayvan Bakım Evi'ni de ziyaret edip, barınan hayvanların durumuyla ilgili görevlilerden bilgi aldık" dedi.

FOTOĞRAFLI

Bu saat stresi engelliyor!Bu saat stresi engelliyor!
Uludağ’ın eteklerinde sonbahar bir başka güzel!Uludağ’ın eteklerinde sonbahar bir başka güzel!
1,2 milyon liralık soygun...Ormana gömmüşlerdi...Altınları geri verdiler tahliye edildiler1,2 milyon liralık soygun...Ormana gömmüşlerdi...Altınları geri verdiler tahliye edildiler
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeni imajı olay oldu! 'İnşallah peruktur'

Yeni imajı olay oldu! 'İnşallah peruktur'

Türk öğrenci ülkesini savundu diye tekme tokat dövüldü!

Türk öğrenci ülkesini savundu diye tekme tokat dövüldü!

Dikkat! Kuvvetli yağış ve kar geliyor

Dikkat! Kuvvetli yağış ve kar geliyor

Platonik aşık dehşet saçtı!

Platonik aşık dehşet saçtı!

O Ses Türkiye'ye damga vuran isim! Herkesi büyüledi

O Ses Türkiye'ye damga vuran isim! Herkesi büyüledi

Cem Uzan'dan Ali Babacan ve Abdüllatif Şener için suçlama!

Cem Uzan'dan Ali Babacan ve Abdüllatif Şener için suçlama!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çobanbey’de zırhlı araç devrildi, 3 asker yaralandı

Askeri araç devrildi! 3 asker yaralı

Evi kundaklamaya çalışırken kendilerini yaktılar

Evi kundaklamaya çalışırken kendilerini yaktılar

İzmir’de koca dehşeti! Kanlar içerisinde kalan kadın hayatını kaybetti

İzmir’de koca dehşeti! Kanlar içerisinde kaldı

Minibüsçü dehşeti! Kendisini uyaran kız kardeşlere saldırdı

Minibüsçü dehşeti! Kız kardeşlere böyle saldırdı

Büyükada’da RUAM’lı at paniği! İnsanlara da bulaşabiliyor

Büyükada’da RUAM’lı at paniği!

Adana'da korkunç olay! Eşine 'Elveda Ayşem' mesajı gönderip intihar etti

Eşine "Elveda Ayşem" mesajı gönderip 10. kattan atladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.