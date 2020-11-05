Hayvansever kadın çılgına döndü, beyzbol sopasıyla saldırdı

4’üncü Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvan besleme noktasına, dün akşam saatlerinde, iddiaya göre, bir sokak köpeğini tedavi etmek ve hayvanları beslemek için giden Çiçek Kalkan, hurdacı olduğunu söylediği İsmet A.'nın hayvanların mamalarını ve su kaplarını almaya çalıştığını gördü. Bir süre İsmet A. ile tartışan Kalkan, daha sonra aracında bulunan beyzbol sopasını alarak, İsmet A.'ya saldırmaya başladı.

‘KÖPEKLERİN SALAMLARINI ALIP, TEKME ATTIĞINI GÖRDÜM’

Çiçek Kalkan, köpekleri beslemeye geldiğinde İsmet A.'nın köpeklerin salamlarını kaplara doldurup, bir yandan da köpeklere tekme attığını ileri sürdü.

Kalkan, İsmet A.'nın aylardır bu olayı gerçekleştirdiğini belirterek, "İmkanlarım dahilinde ve bazı insanların desteği ile sokak hayvanlarını beslemeye çalışıyorum. Bir gün öncesinde besleme için geldiğimde yaralı bir köpek gördüm. Köpek çok kurtlanmıştı kendi imkanlarımla temizledim ama dikiş gerekiyordu. Açık veteriner bulamadım. Ertesi gün yine köpeğin olduğu yere geldim. Köpeği alıp tedavi ettirmemiz gerekiyordu. Burada aylardır hayvanların mamasını çalıp, su kaplarını alıp, götüren bir adam vardı. Hurdacı olduğunu söylüyorlardı. Gördüğümde belediye salam bırakmıştı. Aynı zamanda mamaları vardı. Salamları alıp, bir taraftan köpekleri ayağı ile ittirip, vuruyordu. Köpekler yemesinler diye, yemeklerini topluyordu. Onları alıp, arabasına götürürken yakaladım, arkasından bağırdım" dedi.