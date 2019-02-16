Hayvansever kadın muhtar adayından öğrencilere burs vaadi

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesinde yaşayan ve emekli maaşının büyük bölümünü sokak hayvanları ile ihtiyacı ola vatandaşlara harcayan Ülker Sevinç Karataş (55), muhtar adayı oldu. Seçimi kazanırsa muhtarlık maaşının bir bölümünü, öğrencilere burs olarak vereceğini söyleyen Karataş, "Mahalleme adeta aşığım, bu nedenle aday oldum" dedi.

Efeler ilçesinin 20 bin nüfuslu mahallesi Efeler'de yaşayan evli ve 2 çocuk annesi, Bağ-Kur emeklisi Ülker Sevinç Karataş, hayvanlara ve insanlara yardım eli uzatmasıyla tanınıyor. Sokak hayvanları için yiyecek alan, ihtiyaç sahibi mahalleliye destek olan Karataş, mahalle muhtarlığına adaylığını koydu. 13 yıldır yaşadığı mahallesini çok sevdiğini söyleyen Karataş, "Mahallemizdeki hayvanları sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez düzenli olarak besliyorum. Eğer yaralı ve hasta olan kediler varsa veterinere götürerek, tedavi ettiriyoruz. Mahalle sakinleri de bu konuda çok duyarlı. Mama ve gerekirse maddi yardımda bulunuyorlar. Emekliyim. Maaşımın çoğunu sokak hayvanlarına ve ihtiyacı olan komşularımıza harcıyorum. Sabah kahvaltı yapmadan ilk işim, kedileri beslemek. Önce kahvaltı yaparsam huzursuz oluyorum. Çünkü onlar, aç bir şekilde beni bekliyorlar. Doğal ortamda olmadıkları için şehir hayatında yiyecek bulmaları çok zor. Eğer yaralı ve kaza geçiren bir kedi varsa gerçekten çok üzülüyorum. Elimden gelen bütün imkanları kullanmaya çalışıyorum. Kediler mahallemizin bir parçası oldular. Özellikle bahçemizdeki kedilerin hepsinin bir ismi var. Komşular da isimleri biliyorlar" dedi. Ülker Sevinç Karataş, seçilmesi halinde muhtarlık maaşının bir bölümünü öğrencilere burs vermek için ayıracağını söyledi.