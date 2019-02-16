HABER

Hayvansever kadın muhtar adayından öğrencilere burs vaadi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 12:30 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Efeler ilçesinde yaşayan ve emekli maaşının büyük bölümünü sokak hayvanları ile ihtiyacı ola vatandaşlara harcayan Ülker Sevinç Karataş (55), muhtar adayı oldu.

Hayvansever kadın muhtar adayından öğrencilere burs vaadi

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesinde yaşayan ve emekli maaşının büyük bölümünü sokak hayvanları ile ihtiyacı ola vatandaşlara harcayan Ülker Sevinç Karataş (55), muhtar adayı oldu. Seçimi kazanırsa muhtarlık maaşının bir bölümünü, öğrencilere burs olarak vereceğini söyleyen Karataş, "Mahalleme adeta aşığım, bu nedenle aday oldum" dedi.
Efeler ilçesinin 20 bin nüfuslu mahallesi Efeler'de yaşayan evli ve 2 çocuk annesi, Bağ-Kur emeklisi Ülker Sevinç Karataş, hayvanlara ve insanlara yardım eli uzatmasıyla tanınıyor. Sokak hayvanları için yiyecek alan, ihtiyaç sahibi mahalleliye destek olan Karataş, mahalle muhtarlığına adaylığını koydu. 13 yıldır yaşadığı mahallesini çok sevdiğini söyleyen Karataş, "Mahallemizdeki hayvanları sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez düzenli olarak besliyorum. Eğer yaralı ve hasta olan kediler varsa veterinere götürerek, tedavi ettiriyoruz. Mahalle sakinleri de bu konuda çok duyarlı. Mama ve gerekirse maddi yardımda bulunuyorlar. Emekliyim. Maaşımın çoğunu sokak hayvanlarına ve ihtiyacı olan komşularımıza harcıyorum. Sabah kahvaltı yapmadan ilk işim, kedileri beslemek. Önce kahvaltı yaparsam huzursuz oluyorum. Çünkü onlar, aç bir şekilde beni bekliyorlar. Doğal ortamda olmadıkları için şehir hayatında yiyecek bulmaları çok zor. Eğer yaralı ve kaza geçiren bir kedi varsa gerçekten çok üzülüyorum. Elimden gelen bütün imkanları kullanmaya çalışıyorum. Kediler mahallemizin bir parçası oldular. Özellikle bahçemizdeki kedilerin hepsinin bir ismi var. Komşular da isimleri biliyorlar" dedi. Ülker Sevinç Karataş, seçilmesi halinde muhtarlık maaşının bir bölümünü öğrencilere burs vermek için ayıracağını söyledi.

FOTOĞRAFLI

Hayvansever kadın muhtar adayından öğrencilere burs vaadiHayvansever kadın muhtar adayından öğrencilere burs vaadiHayvansever kadın muhtar adayından öğrencilere burs vaadiHayvansever kadın muhtar adayından öğrencilere burs vaadi

PARTNER'Teklifleri değerlendiriyorum''Teklifleri değerlendiriyorum'
Balıkesir’de ilk tanzim satış noktası açıldıBalıkesir’de ilk tanzim satış noktası açıldı
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci;Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci;
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan flaş 'tanzim satış' açıklaması

Erdoğan'dan flaş 'tanzim satış' açıklaması

Şeyma Subaşı'nın fotoğrafına sevgilisinden ilginç yorum!

Şeyma Subaşı'nın fotoğrafına sevgilisinden ilginç yorum!

Neslihan Atagül de bornozlu paylaşım akımına uydu!

Neslihan Atagül de bornozlu paylaşım akımına uydu!

Trump 'ulusal acil durum' ilan etti!

Trump 'ulusal acil durum' ilan etti!

İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı

ABD'de silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var

ABD'de silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kartal'daki bina neden çöktü? İhmaller bilirkişi raporunda

Kartal'daki bina neden çöktü? İhmaller bilirkişi raporunda

Peri bacalarının yakınındaki otel inşaatlarıyla ilgili yeni gelişme! Bugün yıkılacak

Nevşehir duyurdu! Bugün başlıyor

İstanbul Aksaray'da gece kulübünde silah sesleri!

İstanbul'da gece kulübünde silah sesleri!

Meteorolji son dakika hava durumu tahmini (İstanbullular dikkat! Kuvvetli rüzgar-fırtına uyarısı)

İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı

Deniz ulaşımına fırtına engeli! BUDO ve İDO'da bazı seferler iptal edildi

BUDO ve İDO'da bazı seferler iptal edildi

Ankara'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 yaralı, 12 gözaltı

Ankara'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 yaralı, 12 gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.