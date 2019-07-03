Hayvansever kadından, 'Sokaklarda köpekleri besliyorum diye dövdüler' iddiası

Serap ILGIN/İSTANBUL,(DHA)-SARIYER'de 15 yıldır sokak hayvanlarını besleyen Ayşe Nurten Güler, 'Sizi ve köpekleri burada istemiyoruz' diyen karı kocanın saldırısına uğradığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

Ayazağa'da oturan 50 yaşındaki Ayşe Nurten Güler, 15 yıldır, satın aldığı ve çevreden topladığı yiyeceklerle sokak hayvanlarını besliyordu. Güler, geçen Pazar akşamı iddiaya göre saat 22.30 sıralarında yine sokak köpeklerini beslemek için kasaptan aldığı etlerle sokakta yürürken, aynı mahallede oturan N.K. ve kocası C.K., kendisine hakaret etti. Aralarında çıkan tartışma sonrası Güler, N.K. ve C.K.'nın saldırısına uğradı. İhbar üzerine olay yerine polis çağrıldı. Polis, N.K. ve C.K.'yı, ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. Güler ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"KAFAMA VE VÜCUDUMUN SAĞ TARAFINA DOĞRU TAHTAYLA VURDULAR"

Tedavi altına alınan Güler, yaşadığı olayı şöyle anlattı:

"Ben 105. Sokak'tan geçerken bana hakaret ettiler ancak ben duymazlıktan geldim. O esnada kendileri eşya taşıyorlardı. Bir tahtayla köpeklerden birine vurdular, hayvan acı acı bağırarak yanıma geldi. Ben de gayet soğukkanlı bir şekilde 'Bunun da bir can taşıdığını öğrenemediniz' dedim. Bunun üzerine bana hakarette bulunmaya başladılar. Bana 'Bu sokaktan geçmenizi istemiyoruz. Bıktık köpeklerinizden' dediler. Ne olduğunu anlayamadan kadın bir anda üzerime atladı. Üzerimi komple yırttı. Eşi ise kafama ve vücudumun sağ tarafına doğru tahtayla vurdu. Köpeklerin yiyeceklerini yere fırlattılar. İnsanlar diyor ki 'köpek bana saldırdı', ben de diyorum ki 'insanlar bana saldırdı.' Sebebi ise sokak hayvanlarını besliyor olmam. Suçlu olan, mağdur olan benim. Bu köpeklerin hepsi bizim mahallemizin, Ayazağa halkı ve Türkiye'nin birçok yerinden yardım istiyorum."

Darp raporu alan Güler, polis merkezinde kendisine saldıranlardan şikayetçi oldu.

N.K. ve C.K. ise polisteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

