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Hayvansever savcı: 'Hayvan Koruma Polisi' kurulmalı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 10:27 | Son Güncelleme

HAYVANSEVERLİĞİ ile tanınan Cumhuriyet Savcısı Özgür Katip Kaya, bir süre önce tayin olduğu Van'dan izinli olarak Bursa'ya gelince soluğu sokak hayvanlarının yanında aldı.

Hayvansever savcı: 'Hayvan Koruma Polisi' kurulmalı

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA) - HAYVANSEVERLİĞİ ile tanınan Cumhuriyet Savcısı Özgür Katip Kaya, bir süre önce tayin olduğu Van'dan izinli olarak Bursa'ya gelince soluğu sokak hayvanlarının yanında aldı. Savcı Kaya, İtalya Greenpeace görevlisi arkadaşı Cevat Kaya'nın sokak hayvanları için getirdiği ilaçları barınaktaki köpek ve kedilere kendi elleriyle sürdü, yiyecekleri ise görevlilere teslim etti. Kaya, herkesten can dostlarına sahip çıkmasını isterken, "Avrupa'daki gibi ülkemizde de 'Hayvan Koruma Polisi' kurulmalı" dedi.
Van'a bir süre önce tayin olan ve hayvanseverliğiyle tanınan Cumhuriyet Savcısı Özgür Katip Kaya, izinli olarak daha önce görev yaptığı Bursa'ya geldi. Hemen barınağa gidip, soluğu hayvanların yanında alan savcı Kaya, İtalya Greenpeace görevlisi arkadaşı Cevat Kaya'nın sokak hayvanları için getirdiği ilaçlar ile yiyecekleri de yanına aldı. Küçük Sanayi Sitesi yakınındaki barınakta, yakından ilgilendiği hayvanlara ilaçları süren Kaya, mamalar ve kemikleri de görevlileri teslim etti. Kaya, "Bunlar bizin can dostlarımız. Sokaklarda yaşıyorlar. İnsanların onlara kapı önlerinde ve sokaklarda koyacakları bir kap su ve mamalarla hayatlarını sürdürmeye çalışıyorlar" diye konuştu.
'KÖTÜLÜK YAPANLAR HAKKINDA İŞLEM UYGULANSIN'
Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'de de 'Hayvan Koruma Polisi' kurulması gerektiğini savunan savcı Kaya, "Hayvanlara yapılan eziyeti gören vatandaşlar, şikayet için muhatap bulamıyor. Çaresizlik içinde itfaiyeden muhtarlığa, derneklerden bakanlığın il müdürlüklerine, belediyelerden medyaya kadar herkesi arıyor. Ülkemizde şiddet ve istismara maruz kalan sahipsiz hayvanlar için 'Hayvan Koruma Polisi' şarttır. Yardıma muhtaç ve kötü muamele görmüş hayvanları toplama ve koruma altına alma için hayvan koruma polisi hem bu hayvanları korusun hem de onlara kötülük yapanlar hakkında işlem yapsın. Dünyada bunun örnekleri var. Ülkemizde de bir an önce görmek istiyoruz. 'Hayvan Koruma Polisi' ülkemiz için ütopik değildir. Sokak, ev ve doğada yaşayan hayvanlar için çalışan hayvan polisleri en çok çocukları mutlu eder" dedi.
'BUNLARIN GERÇEKLEŞMESİ HAYAL DEĞİL'
'Hayvan Koruma Polisi' kurulması halinde hayvanlara karşı kötü muamelenin tespit edileceğini kaydeden savcı Kaya, "Ülkemizde kedi köpeği tekmeleyenleri gördüğümüzde yüreğiniz sızlıyor. 'Hiç kimse de müdahale etmiyor' diye isyan ediyoruz. Bir yanda da savunmasız canlıları kurtardıklarını görmek umutlandırıyor. Kim bilir, bilmediğimiz neler oluyor. Terk edilen sokak hayvanlarının yeniden sahiplendirilmeleri, yeni sahiplerinin yanındaki mutluluklarını görmek harika bir duygudur. Türkiye Cumhuriyeti'nde 'Hayvan Koruma Polisi'nin faaliyete geçmesini isteyen büyük bir kitle vardır. Bu polisler hayvanlara karşı kötü muameleyi denetleyen, onların hakkını gözeten ve vahşi yaşamın sağlıklı devamı için gereklidir. Gönül, ülkemiz için güzel şeyler istiyor. Bunların gerçekleşmesi hayal değildir. Yurt dışında başarılı örnekleri bulunan böyle bir teşkilatın ülkemiz için de yararlı olacağına inanıyorum" diye konuştu.

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Hayvansever savcı: 'Hayvan Koruma Polisi' kurulmalıHayvansever savcı: 'Hayvan Koruma Polisi' kurulmalıHayvansever savcı: 'Hayvan Koruma Polisi' kurulmalıHayvansever savcı: 'Hayvan Koruma Polisi' kurulmalı

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