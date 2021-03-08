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  4. Hayvansever taksici: Kimsenin arabasına kabul etmediklerini o kabul ediyor

Hayvansever taksici: Kimsenin arabasına kabul etmediklerini o kabul ediyor

08.03.2021 16:45 | Son Güncelleme:
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Hayvansever taksici: Kimsenin arabasına kabul etmediklerini o kabul ediyor

Rusya’nın Ufa kentinde, gerektiğinde evcil hayvanları veteriner kliniklerine götürüp getiren bir taksi hizmet veriyor. Evcil hayvan denince ilk olarak kedi ve köpekler düşünülse de bu taksinin müşterileri arasında baykuş ile çeşitli kemirgenler de yer alıyor.

Ufa’da hizmet veren evcil hayvan taksisinin şoförü Dmitriy Strelnikov, işini ciddiye alan biri.

Strelnikov, hayvanları bir yerden bir yere taşımakla ilgili, mevzuatta ayrı bir yer olduğunu ve bunu yaparken belirli kuralların takip edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Strelnikov evcil hayvanları gitmeleri gereken yerlere ulaştırırken, insan taşıyan taksiler ile aynı ücretlendirmeyi yaptığını söylüyor. Elde ettiği gelirin bir kısmını barınaklar ile hayvanları gönüllü olarak tedavi eden veteriner kliniklerine bağışladığını da ekliyor.

Sıradan taksilerin kabul etmediği hayvanları da taşıdığını belirten Strelnikov, yakın geçmişte ameliyat olan bir baykuşu kontrolleri için veteriner kliniğine götürmüş.

Strelnikov agresif hayvanları dahi arabasına almayı reddetmediğini söylüyor.

Taksi şoförünün evcil hayvan taksisi olarak verdiği hizmete talep de gittikçe artıyor.

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