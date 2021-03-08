Hayvansever taksici: Kimsenin arabasına kabul etmediklerini o kabul ediyor

Ufa’da hizmet veren evcil hayvan taksisinin şoförü Dmitriy Strelnikov, işini ciddiye alan biri.

Strelnikov, hayvanları bir yerden bir yere taşımakla ilgili, mevzuatta ayrı bir yer olduğunu ve bunu yaparken belirli kuralların takip edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Strelnikov evcil hayvanları gitmeleri gereken yerlere ulaştırırken, insan taşıyan taksiler ile aynı ücretlendirmeyi yaptığını söylüyor. Elde ettiği gelirin bir kısmını barınaklar ile hayvanları gönüllü olarak tedavi eden veteriner kliniklerine bağışladığını da ekliyor.

Sıradan taksilerin kabul etmediği hayvanları da taşıdığını belirten Strelnikov, yakın geçmişte ameliyat olan bir baykuşu kontrolleri için veteriner kliniğine götürmüş.

Strelnikov agresif hayvanları dahi arabasına almayı reddetmediğini söylüyor.

Taksi şoförünün evcil hayvan taksisi olarak verdiği hizmete talep de gittikçe artıyor.

