HABER

Hayvansever terzi 150 kuşunu çocuklarına vasiyet etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 11:08 | Son Güncelleme

İzmir'de, 35 yıl önce bahçesine konan yaralı muhabbet kuşunu sahiplenen Önder Işık, yıllar içinde baktığı kuş sayısı 150'ye ulaşınca onlar için oda kiraladı - Kafeslerinin temizliğinden tedavilerine kadar her şeyi tek başına yapan Işık, çocuklarına da kuşlarını dağıtmamaları için vasiyette bulundu - Önder Işık: - "Ölünceye kadar onlara bakacağım. Çocuklarıma, 'eğer bana bir şey olursa kuşlarımı dağıtmayın' diye vasiyet ettim"

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - İzmir'de, 35 yıldan bu yana muhabbet kuşu besleyen ve sayısı 150'ye ulaşan kuşları için 20 metrekarelik oda kiralayan Önder Işık, çocuklarına hayvanları dağıtmamaları için vasiyette bulundu.

Karabağlar ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası 59 yaşındaki Işık'ın hayvan sevgisi, 35 yıl önce evinin bahçesine konan yaralı muhabbet kuşuyla başladı.

Terzilik yapan Önder Işık, çocuklarının ve eşinin de ısrarıyla tedavi ettirdikten sonra kuşa evde bakmaya başladı ancak zamanla kuşların sayısı artınca onları iş yerine götürdü.

Mahallelinin "kuşçu amca" ismini verdiği Işık'ın baktığı kuş sayısı yüzü geçince dükkanının karşısında 20 metrekarelik bir oda kiralayan Işık, gününün büyük kısmını bakımını üstlendiği muhabbet kuşlarının yanında geçiriyor.

Kafeslerin temizliğinden tedavilerine kadar her şeyi tek başına yapan Işık, mahalle sakinlerinin kendisine getirdiği yaralı kuşları da iyileştiriyor.

Güne muhabbet kuşlarının bakımıyla başlayan Işık, ardından bisikletine binerek İzmir Körfezi'nde martı ve güvercinleri besliyor.

Önder Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuşlarla ilgilenmeye başladıktan sonra kendini manevi olarak rahat hissettiğini söyledi.

Eşinin ve çocuklarının kendisine çok destek verdiğini belirten Işık, "Kendimi kuşların yanında iyi hissediyorum, onların cıvıltılarıyla mutlu olup günün yorgunluğunu burada atıyorum. Benim için en büyük üzüntü kuşlarımın ya da yavruların ölmesi. Çünkü yakınımdan birini kaybetmiş gibi oluyorum." diye konuştu.

Kuşlarının bakımına çok önem verdiğini dile getiren Işık, aylık kazancından ortalama 2 bin lirasını hayvanlar için harcadığını ifade etti.

Bazı kişilerin kuşlarını satın almak istediğini ama kendisinin bunu kabul etmediğini anlatan Işık, şöyle konuştu:

"Kiraladığım odada yaklaşık 150'ye yakın muhabbet kuşum var. Mahalledeki çocuklar ve gençler geliyor, onlara kuş sevgisini aşılıyorum. Kuş bakmaya istekli olan olursa onlara kuş da veriyorum. Ölünceye kadar onlara bakacağım. Çocuklarıma, 'eğer bana bir şey olursa kuşlarımı dağıtmayın' diye vasiyet ettim. Büyük oğlum, benim o vasiyetimi yerine getirecek."

- "Onlar bizim çocuklarımız gibi"

Sevgi Özkan Işık da eşinin hayatında kuşların ayrı bir yeri olduğunu vurguladı.

Ailecek kuşları çok sevdiklerini belirten Işık, şunları söyledi:

"Artık kuşlara 'oğlum kızım' demeye başladım. Onlarla sohbet ediyorum. Onlar bizim çocuklarımız gibi, biz çok kalabalık bir aileyiz. Eşim bazı soğuk gecelerde kuşlarının üşümemesi için onlar için kiraladığı yerde kalıyor. Kuşlar, eşimi gördüklerinde ona sevgilerini çıkardıkları seslerde gösteriyor."

Casus Müzesi'nde Sovyet gizli servisinin sırları çıktı Casus Müzesi'nde Sovyet gizli servisinin sırları çıktı
Kuzuya bebek gibi bakıyorlar! Altını bezleyip, süt veriyorlar Kuzuya bebek gibi bakıyorlar! Altını bezleyip, süt veriyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dükkan ev küs terzi

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Özhaseki: Bu söz bile insanı ürkütüyor

Mehmet Özhaseki: Bu söz bile insanı ürkütüyor

ABD'den kritik Türkiye açıklaması!

ABD'den kritik Türkiye açıklaması!

Ünlü spikerden müjdeli haber!

Ünlü spikerden müjdeli haber!

Fatih Terim'in olay fotoğrafı ortaya çıktı

Fatih Terim'in olay fotoğrafı ortaya çıktı

Gündeme bomba gibi düştü! 'Maalesef içimizden vurulduk'

Gündeme bomba gibi düştü! 'Maalesef içimizden vurulduk'

Adaylık parasını yatıramayınca gözyaşlarını tutamadı!

Adaylık parasını yatıramayınca gözyaşlarını tutamadı!

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İki katlı bina kağıt gibi yamuluyor!

İki katlı bina kağıt gibi yamuluyor!

Antalya'da ölü bulunan evsiz adamın cebinden çıkan para kahretti

Antalya'da ölü bulunan evsiz adamın cebinden çıkan para kahretti

Bakan Gül: FETÖ'nün inkar stratejisi, üst aklın taktiği

Bakan Gül: FETÖ'nün inkar stratejisi, üst aklın taktiği

Bu mağazada alışveriş yapan 1 lira bile ödemiyor

Bu mağazada alışveriş yapan 1 lira bile ödemiyor

Günlük burç yorumları 20 Şubat Çarşamba (Şubat ayı burç yorumları)

Bugün burcunuzda sizi neler bekliyor?

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Tarih verdi)

İstanbul'a kar geliyor! Tarih verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.