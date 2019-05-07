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Hayvansever üniversiteli gençler kampüs yolunu temizledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 09:38 | Son Güncelleme

KARS Kafkas Üniversitesi öğrencileri yeşil çevre için kent merkezinde yaklaşık iki kamyon çöp topladı.

Hayvansever üniversiteli gençler kampüs yolunu temizledi

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA) - KARS Kafkas Üniversitesi öğrencileri yeşil çevre için kent merkezinde yaklaşık iki kamyon çöp topladı. Vatandaşları duyarlı olmaya çağıran öğrenciler, "Tüm halkımızı duyarlı olmaya davet ediyoruz. Herkes gördüğü çöpü alsa ya da çöp atmazsa her şey çok daha güzel olur" dedi.
Kafkas Üniversitesi'nde okuyan bir grup öğrenci kampüs yolu üzerinde poşet tarlasına dönen araziyi temizlemek için harekete geçti. Sokak hayvanlarının beslenme noktası da olarak kullanılan alandaki çöpleri toplayan öğrenciler, 'Doğayı sevip yeşili koruyalım', 'Sağlıklı yaşam sağlıklı çevreyle olur', 'Güzel bir çevre için el ele', 'Yeşili sevelim, sokak hayvanlarını ve doğayı koruyalım' sloganıyla başladıkları temizlik çalışmasında yaklaşık 2 kamyon çöp topladı. Topladıkları çöpleri belediye aracına taşıyan öğrenciler, kısa sürede alanı temizlemenin keyfini yaşadı.
Kafkas Üniversitesi İngilizce Dili ve Edebiyatı 3'üncü sınıf öğrencisi Giresunlu Medine Huçur, "Arkadaşlarımızla birlikte sokak hayvanlarını koruduğumuz, sahip çıkmaya çalıştığımız, beslediğimiz küçük bir kulübümüz var. Sokak hayvanlarını korurken çevremizi de temizlemeye çalışıyoruz. Sokaklar sadece hayvanların değil aynı zamanda insanlarındır. İnsan öncelikle evini temizlikle başlar sonra apartmanını temizler, etrafını temizler derken şehrin güzelleşmesini sağlar. Tüm halkımızı duyarlı olmaya davet ediyoruz. Herkes gördüğü çöpü alsa ya da çöp atmazsa her şey çok daha güzel olur" diye konuştu.

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Hayvansever üniversiteli gençler kampüs yolunu temizlediHayvansever üniversiteli gençler kampüs yolunu temizlediHayvansever üniversiteli gençler kampüs yolunu temizlediHayvansever üniversiteli gençler kampüs yolunu temizledi

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