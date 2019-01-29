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Hayvanseverden ilginç uyarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 00:30 | Son Güncelleme

Eskişehir’de bir vatandaş, sokak kedilerine yemek koyan insanlar için penceresinin demirine astığı uyarı yazısıyla dikkat çekti.Camına astığı yazıyla ilgi çeken hayvansever, kış aylarında sokakta yaşayan canlılar için kendi penceresinin önüne mama kabı koyan vatandaşları uyardı.

Hayvanseverden ilginç uyarı

Eskişehir’de bir vatandaş, sokak kedilerine yemek koyan insanlar için penceresinin demirine astığı uyarı yazısıyla dikkat çekti.
Camına astığı yazıyla ilgi çeken hayvansever, kış aylarında sokakta yaşayan canlılar için kendi penceresinin önüne mama kabı koyan vatandaşları uyardı. Yazdığı ikaz yazısıyla insanlara seslenen vatandaş, kedilere yağlı yiyecek verilmemesi gerektiği vurgusunu yaptı. Soğuk havalarda sokak hayvanlarının da beslenme ihtiyaçlarını giderebilmesi ve yaşamını devam ettirebilmesi için artan yemeklerini evlerinin önüne koyan vatandaşlar, uyarı karşısında şaşkına döndü. Sokakta yaşayan canlıların da tıpkı ev hayvanları gibi artan yağlı yemeklerle değil kendilerine özel mamalarla beslenmesi için çabalayan vatandaş, hayvanseverlerden tam not aldı. “Kedilere yağlı yiyecek vermeyin, gidin başka yere koyun kardeşim” yazılı kağıdın önündeki kedi ve köpek mamaları da ayrıca dikkat çekti. Mamaların yanına bir de su kabı koyan hayvansever, kabın üzerine “Atma” yazarak da mama kaplarını çöpe atan insanlara uyarıda bulundu.

Hayvanseverden ilginç uyarı

Hayvanseverden ilginç uyarı

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