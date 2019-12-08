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Hayvanseverden 'Mutlu'yu istemiyoruz' eylemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 16:15 | Son Güncelleme

ANTALYA Konyaaltı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Mutlu Karacaoğlu'nun hayvanlara kötü muamelede bulunduğunu öne süren bir grup hayvansever, belediye önünde eylem yaptı.

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA Konyaaltı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Mutlu Karacaoğlu'nun hayvanlara kötü muamelede bulunduğunu öne süren bir grup hayvansever, belediye önünde eylem yaptı.
Konyaaltı Belediyesi'nde veteriner işleri müdürü olarak görev yapan Mutlu Karacaoğlu'nun görevini kötüye kullandığını, sokak hayvanlarına kötü davrandığını ve belediyeye ait hayvan barınağını şahsi işleri için kullandığını iddia eden hayvanseverler, belediye önünde eylem yaptı. Antalya Hayvan Hakları gönüllüsü olduğunu öne süren yaklaşık 50 kişi, öğle saatlerinde belediyenin başkanlık girişinde ellerinde pankart ve dövizlerle bir araya geldi. Yanlarında köpeklerini de getirdiği görülen hayvanseverler 'Mutlu'yu istemiyoruz' sloganı attı.
Kalabalık adına konuşan Antalya Hayvan Hakları Sorumlusu ve Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED) İl Temsilcisi Şebnem Ebinc, 2018 yılında bir sokak hayvanının barınağa götürülmesi sırasında boynunun kırılarak ölmesinin ardından Mutlu Karacaoğlu'nun görevden alındığını hatırlattı. Karacaoğlu'nun mahkeme kararıyla görevine döndüğünü aktaran Ebinc, “Göreve gelir gelmez yine hayvanların başına felaketler gelmeye başladı. Kısırlaştırılması ya da tedavi için gönüllülerin gönderdiği hayvanların akıbeti bilinmiyor. Her defasında 'Burası benim babamın çiftliği' diyerek istediği gibi at koşturuyor. Karacaoğlu'nun acil olarak görevden uzaklaştırılmasını istiyoruz. Uzaklaştırılmazsa her 2 ayda bir burada toplanacağız" dedi.
BARINAKTA ÖLÜ YAVRU KÖPEKLER
Kalabalık, açıklamanın ardından belediyeye bağlı barınağa giderek, hayvanların durumunu yerinde görmek istedi. Barınağa giren bazı hayvanseverler, kafeslerden birkaçında ölü yavru köpeklerle karşılaştı. Cep telefonuyla ölen köpekleri görüntüleyen Şebnem Ebinc, köpekleri toplayan görevliye "Nereye götürüyorsun köpekleri? Bunlara otopsi yapılacak bir yere götürme" diyerek tepki gösterdi. Ölen köpekleri çöp torbalarına koyan bir görevli de "Bunları morga koyacağız" ifadesini kullandı.

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Hayvanseverden 'Mutlu'yu istemiyoruz' eylemiHayvanseverden 'Mutlu'yu istemiyoruz' eylemi
Hayvanseverden 'Mutlu'yu istemiyoruz' eylemiHayvanseverden 'Mutlu'yu istemiyoruz' eylemi
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