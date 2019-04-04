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Hayvanseverin şefkati "Kuyu"yu hayata döndürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 13:11 | Son Güncelleme

Aydın'da bir hayvansever; hastalık, bakımsızlık ve yetersiz beslenmeden vücudunun tamamı yara olan ve hastalıktan gözleri kapanan sokak köpeğinin bakımını üstlenerek sağlığına kavuşturdu - Hayvansever Funda Küçük'ün: - "Kuyu şimdi görmeye başladı ve çok sağlıklı. İmkansız diye bir şey yoktur. Ben buna inanıyorum. Sadece mücadele etmekten vazgeçmeyin"

Aydın'da, hastalıktan gözleri kapanan, vücudunun tamamında yaralar bulunan ve bir kuyuda bulunduğu için "Kuyu" adı verilen köpek, hayvansever Funda Küçük'ün çabasıyla sağlığına kavuşup hayata tutundu.

Efeler ilçesinde annesiyle birlikte yaşayan ve gönüllü olarak sokak hayvanlarına bakan banka çalışanı Funda Küçük, Kemer Mahallesi'nde gözleri görmediği için kuyuya düşen ve her tarafında yaralar bulunan köpeğin ekipler tarafından kuyudan çıkartılmasının ardından bakımını üstlendi.

Küçük, annesiyle 8 ay boyunca köpeğin tedavisini sürdürdü, köpekle adeta bir bebek gibi ilgilenerek yeniden hayata döndürdü.

- Yeniden görmeye başladı

Tedavi süreci boyunca Kuyu'ya anne şefkati gösteren Funda Küçük, yaptığı açıklamada, Kuyu'nun hayata dönmesi ve gözlerinin tekrar görmesinin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Köpeği ilk gördüğünde öldüğünü zannettiğini anlatan Küçük, "O kadar kötü bir durumdaydı ki gözleri de görmüyordu. Kaç gün kuyuda kaldı, o haliyle orada kaç gün yaşam mücadelesi verdi bilmiyoruz. Tek bildiğim geldiğinde gerçekten bir tek canı vardı çıkmamış. Kan içindeydi. Yaşaması belki çok küçük bir ihtimaldi ama mücadele etmekten vazgeçmedik." dedi.

Küçük, Kuyu'nun ilk zamanlar çok korktuğunu dile getirerek şunları kaydetti:

"Yaşadığı travmadan dolayı çok agresif bir köpekti. Dolayısıyla kendini korumak için sürekli saldırıyordu ve ısırmak istiyordu. Her kontrolü yaklaşık üç saat sürüyordu. Derisi için özel losyonlar kullandık. Çok aşırı emek verdik ama bu halini görünce hiçbir çektiğimiz çilenin artık anlamı kalmıyor. Mutlu oluyoruz. Kuyu şimdi görmeye başladı ve çok sağlıklı. İmkansız diye bir şey yoktur. Ben buna inanıyorum. Sadece mücadele etmekten vazgeçmeyin."

Kuyu dışında birçok hayvana baktığını belirten Küçük, tek isteğinin Kuyu'yu sahiplenecek bir yuva bulmak olduğunu sözlerine ekledi.

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Aydın Hayvansever köpek kuyu tedavi

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