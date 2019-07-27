HABER

Hayvanseverler ’5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun değişmesini istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 13:23 | Son Güncelleme

Son zamanlarda pitbull cinsi köpeklerin neden olduğu vahşetlerin ardından kamuoyunda oluşan tepkiyle hayvanseverler harekete geçti.

Son zamanlarda pitbull cinsi köpeklerin neden olduğu vahşetlerin ardından kamuoyunda oluşan tepkiyle hayvanseverler harekete geçti. Kimsesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği (KİHAYKO) Başkanı Metin Yıldırım, "5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda gerekli düzenlemelerin acilen yapılması, hayvana şiddet ve kötü muamelenin hapis ile cezalandırılması gerekiyor" dedi.
Geçtiğimiz ay Adana’nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 19 yaşındaki D.M.S. isimli şahıs bir sokak kedisini pitbull cinsi köpeğine parçalatarak telef etmişti. D.M.S.’nin köpeğine el konurken, şahıs para cezasına çarptırılmıştı. Son olarak 23 Temmuz Salı günü yine aynı mahallede meydana gelen olayda küçük yaşlardaki 3 çocuk, “Çıtır” isimli hamile kediyi pitbull cinsi köpeğe parçalattı. Güvenlik kamerası görüntülerinden kimlikleri tespit edilen A.Y., H.P. ve M.Ü. isimli çocukların, adli tıp kurumuna götürüldüğü esnada sarf ettiği sözler de sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.
Son zamanlarda hayvanlara yönelik artan şiddet ve kötü muamelenin ardından yaşanan bu olaylar, hayvanseverleri harekete geçirdi. KİHAYKO Başkanı Metin Yıldırım, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda gerekli düzenlemelerin acilen yapılması, hayvana şiddet ve kötü muamelenin hapis ile cezalandırılması gerektiğini söyledi. Yıldırım, Adana’da son bir ay içerisinde gerçekleşen söz konusu olayın toplumda ciddi bir infiale neden olduğunu belirterek, "Maalesef mevcut yasalar yetersiz olduğu için bu kişilerin gerekli cezalara çarptırılmıyor. Hele ki son olayda çocukların bazı konuşmaları, insanları tehdit eder nitelikte ve bu durum düşündürücü" diye konuştu.
Pitbull cinsi köpeklerin aslında vahşi bir tür olmadığını, saldırgan olmalarının sebebinin sahibiyle alakalı olduğunu ifade eden Yıldırım, "Pitbull cinsi köpekler birçok ülkede çocukların eğitiminde kullanılıyor. Ancak bu gibi şahıslar, köpekleri vahşi bir ortamda yetiştiriyor. Onun için toplumda pitbullar hakkında böyle bir yargının olmaması gerekiyor. Gerekli yasal düzenlemelerde, pitbull cinsi köpekleri dövüş amaçlı kullanan şahıslar engellenmelidir" dedi.

Hayvanseverler ’5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun değişmesini istiyor

Hayvanseverler ’5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun değişmesini istiyor

Hayvanseverler ’5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun değişmesini istiyor

Hayvanseverler ’5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun değişmesini istiyor

Hayvanseverler ’5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun değişmesini istiyor

Hayvanseverler ’5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun değişmesini istiyor

Hayvanseverler ’5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun değişmesini istiyor

Hayvanseverler ’5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun değişmesini istiyor

Hayvanseverler ’5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun değişmesini istiyor

Hayvanseverler ’5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun değişmesini istiyor

Hayvanseverler ’5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun değişmesini istiyor

Hayvanseverler ’5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun değişmesini istiyor

Hayvanseverler ’5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun değişmesini istiyor

Hayvanseverler ’5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun değişmesini istiyor

Hayvanseverler ’5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun değişmesini istiyor

Hayvanseverler ’5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun değişmesini istiyor

Hayvanseverler ’5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun değişmesini istiyor

Hayvanseverler ’5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun değişmesini istiyor

Hayvanseverler ’5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun değişmesini istiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Deniz Akkaya'ya eski eş şoku! O fotoğrafları...

Deniz Akkaya'ya eski eş şoku! O fotoğrafları...

Pençe Harekatı'nda sayı yükseldi!

Pençe Harekatı'nda sayı yükseldi!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Atletico Real'i rezil etti! Tarihi fark

Atletico Real'i rezil etti! Tarihi fark

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

Reza Zarrab aleyhine açılan tecavüz davası kapandı

Reza Zarrab aleyhine açılan tecavüz davası kapandı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suriyeliler ülkelerine koşarak gitti

Suriyeliler ülkelerine koşarak gitti

PKK'ya katılmak için yola çıktılar, kıskıvrak yakalandılar

PKK'ya gidiyorlardı! Kıskıvrak yakalandılar

Son dakika! Sınır ötesine büyük operasyon! 34 terörist öldürüldü

Sınır ötesine büyük operasyon! 34 terörist öldürüldü

Plajlar ve havuzlar doldu, uzmanlar uyardı

Plajlar ve havuzlar doldu, taştı ama...

İstanbul'da 'selamımızı almadı' cinayeti! Görüntüler ortaya çıktı

'Selamımızı almadı' cinayeti! Görüntüler ortaya çıktı

Nijerya'da kurtarılan 4 Türk vatandaşı, Abuja Büyükelçiliği'ne getirildi

Operasyonla kurtarılan Türkler o anları anlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.