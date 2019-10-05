Hayvanseverler BİLGİ’de buluştu

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde film gösterimini hayvanseverlerin katılımıya gerçekleştirmekten mutluluk duyduğunu söyleyen Öğr. Gör. Hakverdi şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’nin her yerinde benzer sorunlar yaşanıyor. Sadece İstanbul veya Ankara’nın sorunu değil bu. Hayvanların haklarını gerçekten koruyan yasalara ihtiyacımız var. Tek başına yasalar da yeterli olmayacaktır. Bunun yanında eğitime de önem verilmeli, hayvanların sahip oldukları yaşam hakları derslerde anlatılmalı. İnsanlar sadece sosyal medya üzerinden değil daha somut tepkiler ortaya koymalı. Sosyal medya bizi çok pasifleştirdi. Daha fazla dayanışmaya ve beraber ‘ses çıkarmaya’ ihtiyacımız var.”



