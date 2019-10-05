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Hayvanseverler BİLGİ’de buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 11:35 | Son Güncelleme

İstanbul Bilgi Üniversitesi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde 'Köpek Filmi'ni izleyicisiyle buluşturdu.

Hayvanseverler BİLGİ’de buluştu

İSTANBUL, (DHA)- İstanbul Bilgi Üniversitesi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde 'Köpek Filmi'ni izleyicisiyle buluşturdu. Sokak hayvanlarının zorlu yaşam koşullarına dikkat çeken belgesel, 38. İstanbul Film Festivali’nin ardından santralistanbul Kampüsü’nde de büyük beğeni topladı. “Köpek Filmi” yolculuğuna özel gösterimlerle devam edecek

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya Bölümü Öğretim Görevlisi Cem Hakverdi, belgeselinde sokak köpeklerinin yüzleşmek zorunda kaldığı zorlukları konu edindi. Köpek Filmi, yaşam mücadelesi veren köpeklerin yaşamlarından ve onları hayatta tutmaya çalışan insanların umut veren çabalarından kesitler sunuyor. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü vesilesiyle gösterilen belgesel, hayvan dostu sanatseverlerin büyük ilgisiyle karşılaştı.

"HAYVAN HAKLARINI KORUYAN YASALARA İHTİYAÇ VAR"

Çekimleri iki yıl boyunca Ankara, İstanbul, Nevşehir, Mardin, Antalya, İzmir ve Kars’ta gerçekleştirilen belgeselin gösteriminde söz alan Öğr. Gör. Cem Hakverdi, farkındalık yaratmak amacıyla yola çıktıklarını belirtti.

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde film gösterimini hayvanseverlerin katılımıya gerçekleştirmekten mutluluk duyduğunu söyleyen Öğr. Gör. Hakverdi şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’nin her yerinde benzer sorunlar yaşanıyor. Sadece İstanbul veya Ankara’nın sorunu değil bu. Hayvanların haklarını gerçekten koruyan yasalara ihtiyacımız var. Tek başına yasalar da yeterli olmayacaktır. Bunun yanında eğitime de önem verilmeli, hayvanların sahip oldukları yaşam hakları derslerde anlatılmalı. İnsanlar sadece sosyal medya üzerinden değil daha somut tepkiler ortaya koymalı. Sosyal medya bizi çok pasifleştirdi. Daha fazla dayanışmaya ve beraber ‘ses çıkarmaya’ ihtiyacımız var.”

Hayvanseverler BİLGİ’de buluştu

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